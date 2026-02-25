Mersin’de Motosiklet Kazası: 19 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

MERSİN’DE GENÇ SÜRÜCÜ TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBETTİ

Mersin’in Bozyazı ilçesindeki Tekmen Mahallesi Erenler Caddesi üzerindeki okul bölgesinde, saat 21.00 sularında meydana gelen olayda, 19 yaşındaki Kerem Mavzer’in kullandığı 33 BDC 846 plakalı motosiklet ile T.C. plakalı 66 FF 881 kamyonet çarpıştı.

KAZADA AĞIR YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan motosiklet sürücüsü için hızla sağlık ekipleri olay yerine yönlendirildi. İlk müdahalesi yapıldıktan sonra genç sürücü, ambulansla Bozyazı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede tedavi altına alınan Kerem Mavzer, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı bildirildi.