Mersin’de Motosiklet Kazası: 19 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

mersin-de-motosiklet-kazasi-19-yasindaki-genc-hayatini-kaybetti

MERSİN’DE GENÇ SÜRÜCÜ TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBETTİ

Mersin’in Bozyazı ilçesindeki Tekmen Mahallesi Erenler Caddesi üzerindeki okul bölgesinde, saat 21.00 sularında meydana gelen olayda, 19 yaşındaki Kerem Mavzer’in kullandığı 33 BDC 846 plakalı motosiklet ile T.C. plakalı 66 FF 881 kamyonet çarpıştı.

KAZADA AĞIR YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan motosiklet sürücüsü için hızla sağlık ekipleri olay yerine yönlendirildi. İlk müdahalesi yapıldıktan sonra genç sürücü, ambulansla Bozyazı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede tedavi altına alınan Kerem Mavzer, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı bildirildi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Filistinli Yetkililerden Tüketicilere Hurma Uyarısı

Avrupa'da satılan hurmaların çoğunun menşei gizleniyor. Tüketiciler, İsrail yerine Filistin hurmasını ayırt etmenin yollarını araştırıyor. Farklılıkları öğrenmek için incelemeler sürüyor.
Gündem

ABD’nin Karayipler’deki Petrol Tankeri Takibi Sürüyor

ABD Savunma Bakanlığı, Hint-Pasifik Komutanlığı'nın yaptırım uygulanan bir petrol tankerine Hint Okyanusu'nda el koyduğunu duyurdu.
Gündem

Norveç Eski Başbakanı Thorbjorn Jagland İntihar Girişiminde Bulundu

Norveç'in eski başbakanı Thorbjorn Jagland, Epstein ile olan ilişkilerinin ifşası sonrası intihar girişiminde bulundu. 75 yaşındaki siyasetçinin sağlık durumu kritik olarak değerlendiriliyor.
Gündem

İngiltere’den Rusya’ya 300 Yeni Yaptırım Paketi

İngiltere, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın dördüncü yılı vesilesiyle Rusya’ya karşı 300 yeni yaptırım başlattı. Bu, şimdiye kadar uygulanan en kapsamlı yaptırım paketi oldu.
Gündem

Yurt Genelinde Hava Sıcaklıkları Düşüşe Geçiyor

Bu hafta ülke genelinde yağışların etkili olacağı ve sıcaklıkların azalacağı bildirildi. Hava durumu değişiklikleri vatandaşlar tarafından dikkatle takip ediliyor.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.