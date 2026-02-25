Mersin’de Motosiklet ve Kamyonet Çarpıştı: Genç Hayatını Kaybetti

MERSİN’DE TRAFİK KAZASINDA GENÇ SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Mersin’in Bozyazı ilçesinde, Tekmen Mahallesi Erenler Caddesi üzerinde yer alan trafik ışıklarında saat 21.00 civarında bir trafik kazası meydana geldi. Kerem Mavzer’in (19) idaresindeki 33 BDC 846 plakalı motosiklet, T.C. yönetimindeki 66 FF 881 plakalı kamyonet ile çarpıştı.

ÇARPŞMANIN ETKİSİYLE AĞIR YARALANDI

Kaza sonrası motosiklet sürücüsü ağır yaralanarak olay yerinde sağlık ekiplerinin müdahalesine alındı. İlk müdahale tamamlandıktan sonra genç sürücü, ambulansla Bozyazı Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede tedavi altına alınan Kerem Mavzer, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı ve yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.