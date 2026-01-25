Mersin’de Rastgele Ateş Açılması Sonucu Genç Hayatını Kaybetti

mersin-de-rastgele-ates-acilmasi-sonucu-genc-hayatini-kaybetti

MERSİN’DE KORKUNÇ OLAY

Mersin’in Tarsus ilçesinde, Gazipaşa Mahallesi’nde 1917. Sokak’ta trajik bir olay yaşandı. İddialara göre, H.K. adlı kişi sokağa çıkarak silahla rastgele ateş etmeye başladı. Bu esnada ateşlenen kurşunlardan biri, ikinci kattaki balkonda bulunan 23 yaşındaki Baran Abdi’nin sol gözüne isabet etti. Abdi’nin yabancı uyruklu olduğu öğrenildi. Genç, aldığı darbenin ardından hemen yere yığıldı.

OLAY YERİNE ACİL YARDIM EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Durumu haber alan evdekiler, hemen sağlık ekiplerine ve polise ihbarda bulundu. Yaralı genç, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı, ancak tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak, H.K. isimli şüpheli komşu gözaltına alındı.

