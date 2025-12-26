Mersin’de Trafik Magandaları Operasyonu: 5 Şahıs Yakalandı

mersin-de-trafik-magandalari-operasyonu-5-sahis-yakalandi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin’de trafik içerisinde gerçekleşen bir şiddet olayına dair önemli bilgiler sundu.

ARAÇLARINDAN İNİP SÜRÜCÜYE SALDIRAN 5 KİŞİ YAKALANDI

Bakan Yerlikaya, sosyal medya üzerinden paylaştığı güncel bilgide, Mezitli ilçesinde 2 gün önce başka bir sürücüye saldırarak trafik güvenliğini tehlikeye atan kişilerin, Mersin Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandığını bildirdi. Olayla bağlantılı olarak C.T., M.T., H.T., M.T., C.T. ve E.T. adlı şahısların gözaltına alındığı belirtildi.

3 SALDIRGAN TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.T., C.T. ve E.T., çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler C.T., M.T. ve H.T. hakkında ise adli kontrol uygulanmasına karar verildi.

TRAFİK SUÇLARINDA YENİ YASAL DÜZENLEMELER

Yerlikaya, Resmi Gazete’de yayımlanan 11. Yargı Paketi ile artık trafikte yol kesmenin bağımsız bir suç olarak değerlendirileceğine dikkat çekti. Hukuka aykırı şekilde bir aracı durduran veya hareketini engelleyen kişilerin 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla karşılaşabileceğini vurguladı.

AĞIR YAPTIRIMLAR YOLDA

Yeni Trafik Kanunu Teklifi çerçevesinde, saldırı amacıyla araçtan inen ve yolu kapatan sürücülere uygulanacak cezalar da açıklandı. Bu kişilere 180 bin lira idari para cezası, sürücü belgelerinin 60 gün süreyle geri alınması ve araçlarının 60 gün süreyle trafikten men edilmesi gibi yaptırımlar uygulanacak.

“112’YE BİLDİRİN”

Bakan Yerlikaya, trafikte güvenliği tehdit eden kişilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi gerektiğini aktararak, “Trafik magandalarına karşı kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz. Biz gereğini yaparız” ifadesini kullandı.

