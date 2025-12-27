Mersin’de Yangın Faciası: İki Çocuk Hayatını Kaybetti

MERSİN’DE YANGIN FACİASI

Mersin ilinin Silifke ilçesindeki Mukaddem Mahallesi’nde, Türker ailesine ait iki katlı bir müstakil evde yangın meydana geldi. Yangının 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine, olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi ile alevler kontrol altına alındı.

YANGIN SONRASI ACI KAYIP

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmesinin ardından, yangın alanına giren ekipler, 7 yaşındaki Poyraz Türker ile 1 yaşındaki Ayaz Türker’in hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay anında evde bulunan çocukların annesi Ayşenur Türker, sinir krizi geçirerek yakınlarının desteğiyle teskin edilmeye çalışıldı. Yangının, anne Türker’in bakkala ekmek almak için gittiği esnada sobadan çıkmış olabileceği belirtildi, baba Halil Türker’in ise iş yerinde olduğu öğrenildi.

ÜÇ ÇOCUK CAN VERDİ

Bir süre önce İstanbul’un Pendik ilçesinde de benzer bir olay yaşandı. Geçtiğimiz günlerde çıkan bir yangında üç çocuk hayatını kaybetmişti.

