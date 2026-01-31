Mersin’de Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 47 Şüpheli Yakalandı

YASA DIŞI BAHİS VE DOLANDIRICILIKLA MÜCADELE DEVAM EDİYOR

Yasa dışı bahis ve dolandırıcılıkla ilgili suçlarla etkin bir biçimde mücadele sürüyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu sürece dair son gerçekleştirilen operasyonlarla ilgili bilgi verdi. Bakan Yerlikaya, Mersin’de gerçekleştirilen operasyona ilişkin açıklamalarda bulunarak, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık suçları kapsamında yapılan operasyonlarla 47 şüphelinin yakalandığını ve bunlardan 29’unun tutuklandığını duyurdu. Ayrıca, 1 yıl içerisinde bu şüphelilerin hesaplarında toplam 1 milyar 900 milyon TL’lik para transferinin bulunduğu ifade edildi.

ŞÜPHELİLERDEN 29’U TUTUKLANDI

Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Mersin’de yasa dışı bahis ve dolandırıcılık suçlarından elde ettikleri suç gelirlerini aklayan ve hesaplarında 1 yıl içinde 1 milyar 900 milyon TL’lik para transferi olan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonumuzda 47 şüpheliyi yakaladık. 29’u tutuklandı, 14’ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor” şeklinde bilgi verdi.

11 ŞİRKETE AİT BANKA HESAPLARINA BLOKE KONULDU

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Mersin Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde düzenlenen operasyonlarda, 11 şirkete ait banka hesaplarına bloke konuldu. Ayrıca, 7 adet taşınmaz ile 10 adet araca el konulduğu kaydedildi.

MÜCADELEMİZİ ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYORUZ

Bakan Yerlikaya, “Milletimizin yanındayız. Sizler için bu suç şebekeleriyle mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz. Lütfen daha dikkatli olalım. Şüphelendiğiniz bir durumda hemen 112 Acil Çağrı Merkezimizi arayın. Biz gereğini yapalım” diyerek vatandaşlara uyarılarda bulundu. Ayrıca, operasyonun gerçekleştirilmesinde emeği geçen valiye, Cumhuriyet Başsavcılığına ve Emniyet Müdürlüğü’ne teşekkür etti.