Mersin’de Yaya Geçidinde Feci Kaza: 3 Ölü 3 Yaralı

MERSİN’DE FECİ KAZA: 3 CAN GİTTİ, 3 YARALI

Mersin’in merkez Akdeniz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir cip, yayalara çarparak 2’si çocuk toplam 3 kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı. Olayda 3 kişi de yaralandı. Melis K. (25) yönetimindeki cip, D-400 kara yolu Bekirde kavşağındaki yaya geçidinden geçmeye çalışan vatandaşlara çarptı. İhbarın ardından bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan Zehra Serdil Atak (18) ve Büşra Güney (15) olay yerinde yaşamını yitirirken, yaralanan Kübra Güney (15), Necla Öztürk (15), Burkan Acar (21) ve Yunus Bagı (35) çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yapılan müdahalelere rağmen Kübra Güney de kurtarılamadı. Polis ekipleri, cipin sürücüsünü gözaltına aldı.

VALİ VE EMNİYET MÜDÜRÜ KAZA YERİNDE

Kaza mahalline gelen Mersin Valisi Atilla Toros ve İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, ekiplerden bilgi aldı. Toros, gazetecilere yaptığı açıklamada, kazanın saat 20.45 sularında meydana geldiğini aktardı. Ekiplerin yaralılara müdahalede bulunduğunu belirten Toros, şunları ifade etti: “Tarsus istikametinden Mersin istikametine gitmekte olan bir tırı sollamaya çalışan aracın, vatandaşlarımızı çarpmasıyla kaza meydana geldi. 2 vatandaşımız olay yerinde, 1 vatandaşımız hastanede vefat etti. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Hastanelerde tedavi altındaki 3 vatandaşımıza da acil şifalar temenni ediyorum.”