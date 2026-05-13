Mersin’deki Yangında 1 Kişi Hayatını Kaybetti

MERSİN’DE YAĞLI TOHUM İŞLEME TESİSİNDEKİ YANGINDA 1 ÖLÜ, 2 YARALI

Mersin’in Akdeniz ilçesindeki yağlı tohum işleme ve biyodizel üretim tesisinde meydana gelen yangın, çevrede paniğe yol açtı. Olay, tesisin yakıt tankında gerçekleşirken, yangın sırasında tank üzerinde çalışan bir işçi maalesef hayatını kaybetti.

Yangın, saat 14.30 sıralarında Kazanlı Mahallesi’ndeki tesiste ortaya çıktı. İddialara göre, henüz bilinmeyen bir sebeple tesisin içerisindeki yakıt tankında alevler yükselmeye başladı. Yangını gören çalışanlar, hemen ihbarda bulunarak bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi gönderilmesini sağladı.

İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için yoğun çaba harcarken, tankın üstünde bulunan 47 yaşındaki Süleyman Güner, yaklaşık 20 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı. Yangın esnasında elinden yaralanan 30 yaşındaki Ömer Faruk Doğan da, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Ambulansla hastaneye sevk edilen Süleyman Güner, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Mersin Valisi Atilla Toros, yaptığı açıklamada, “Biyodizel tesisindeki yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı” ifadelerini kullandı.