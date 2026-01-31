Mersin Hızlı Tren Projesi İlerlemesi Gözlemlendi

mersin-hizli-tren-projesi-ilerlemesi-gozlemlendi

Yolcu taşımacılığının yanı sıra yük ve lojistik taşımacılığı açısından stratejik bir öneme sahip olan proje, Mersin Limanı, serbest bölge ve organize sanayi bölgeleri arasında demiryolu entegrasyonunu güçlendirerek bölge ekonomisine önemli katkılar sağlamayı amaçlıyor. Çukurova Uluslararası Havalimanı ile entegre bir şekilde planlanan hat sayesinde, havalimanına demiryolu ile hızlı ve konforlu bir ulaştırma imkanı sunulması hedefleniyor.

TAKVİM DOĞRULTUSUNDA İLERLİYOR

AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hakan Sefa Çakır, Mersin Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir, MTSO Meclis Başkanı Hamit İzol ve bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile birlikte Tarsus ilçesinde Yüksek Hızlı Tren Projesi kapsamında yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek, yetkililerden projelerin son durumu hakkında bilgi aldı. Heyet, projenin belirlenen takvim doğrultusunda ilerlediğini gözlemledi.

MERSİN’İ DÜNYAYA BAĞLIYORUZ

İncelemelerin ardından bir açıklama yapan Kıratlı, Mersin’in ulaşım altyapısının çok yönlü yatırımlarla güçlendirildiğini belirterek, “Biz Mersin’i otoyollarıyla, geçtiğimiz yıl açılan Çukurova Uluslararası Havalimanıyla, İç Anadolu bağlantı yolu, Akdeniz Sahil Yolu, Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolu ve demiryolu ağıyla Türkiye’ye ve dünyaya bağlıyoruz,” dedi.

