Mersin Limanı’nda Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

mersin-limani-nda-uyusturucu-operasyonu-gerceklesti

Mersin Limanı’nda uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün yürüttüğü incelemeler neticesinde, Brezilya’dan Türkiye’ye gelen bir gemide yer fıstığı olarak belirtilen yasal yük taşıyan konteynerde arama yapıldı. Bu arama sonucunda 298 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

İÇİŞLERİ BAKANI’NDAN AÇIKLAMA

Operasyonu kamuoyuna açıklayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Baronundan, torbacısına kadar bizim uyuşturucu ile bütün mücadelemiz, bir insanlık suçu olan uyuşturucudan, başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı korumak.” ifadelerini kullandı.

