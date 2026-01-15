Mersin Limanı’nda Uyuşturucu Yakalandı: 298 Kilogram Ele Geçirildi

MERSİN LİMANI’NDA UYUŞTURUCU OPERASYONU

Mersin Limanı’nda gerçekleştirilen bir uyuşturucu operasyonunda önemli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Brezilya’dan Türkiye’ye gönderilen yer fıstığı yasal yükü taşıyan bir konteynerde detaylı arama yaptı. Yapılan bu arama sonucunda toplamda 298 kilogram uyuşturucu bulundu.

BÜTÜN MÜCADELEMİZ UYUŞTURUCULARDAN HALKIMIZI KORUMAK İÇİN

Operasyonun detaylarını kamuoyuna aktaran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucuyla mücadelenin önemine vurgu yaptı. Yerlikaya, “Baronundan, torbacısına kadar bizim uyuşturucu ile bütün mücadelemiz, bir insanlık suçu olan uyuşturucudan, başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı korumak.” şeklinde konuştu.