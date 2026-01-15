Mersin Limanı’nda Uyuşturucu Yakalandı: 298 Kilogram Ele Geçirildi

mersin-limani-nda-uyusturucu-yakalandi-298-kilogram-ele-gecirildi

MERSİN LİMANI’NDA UYUŞTURUCU OPERASYONU

Mersin Limanı’nda gerçekleştirilen bir uyuşturucu operasyonunda önemli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Brezilya’dan Türkiye’ye gönderilen yer fıstığı yasal yükü taşıyan bir konteynerde detaylı arama yaptı. Yapılan bu arama sonucunda toplamda 298 kilogram uyuşturucu bulundu.

BÜTÜN MÜCADELEMİZ UYUŞTURUCULARDAN HALKIMIZI KORUMAK İÇİN

Operasyonun detaylarını kamuoyuna aktaran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucuyla mücadelenin önemine vurgu yaptı. Yerlikaya, “Baronundan, torbacısına kadar bizim uyuşturucu ile bütün mücadelemiz, bir insanlık suçu olan uyuşturucudan, başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı korumak.” şeklinde konuştu.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Ünlülere Yönelik Uyuşturucu Soruşturmasında 13 Gözaltı

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması çerçevesinde aralarında voleybolcu Derya Çayırgan'ın da bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı.
Gündem

Leyla Aydemir Davası Yeniden Görülecek: Yeni Deliller Açığa Çıktı

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölüm olayıyla ilgili dava yeniden açılıyor. Duruşmada, arama çalışmalarında görev alan personel tanık olarak dinlenecek.
Gündem

Mourinho İki Kupadan Birden Elendi

Benfica'da teknik direktörlük yapan Jose Mourinho, bir haftada iki farklı kupadan elenerek büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.
Gündem

Kapalı Alanlarda Sigara Yasağı TBMM Gündeminde

Kapalı alanlarda sigara içme yasağı genişliyor; bazı işletmelerin açık alanlarında da yakında sigara içmek yasaklanacak. Bu değişiklik, sağlık önlemleri kapsamında hayata geçirilecek.
Gündem

Zamlı Maaşların Hesaplara Yatırılması Bekleniyor

5 Ocak'taki enflasyon raporuyla birlikte 2026'da memurlar ve emeklilerine %18,6 zam ile 1.000 TL seyyanen artışın ne zaman hesaplara yatırılacağı açıklandı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.