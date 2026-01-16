Mersin Limanında 298 Kg Kokain Ele Geçirildi

mersin-limaninda-298-kg-kokain-ele-gecirildi

Uyuşturucuyla mücadelede kaydedilen yeni bir başarı, dikkatleri üzerine çekti. Türkiye’ye Brezilya’dan gelen yer fıstığı yüklü bir gemide toplam 298 kilogram kokain bulundu. Operasyonun detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya üzerinden paylaştı: Yer fıstığı dolu gemide kokain ele geçirildi.

ULUSLARARASI UYUŞTURUCU MÜCADELESİ

“Mersin Limanı’nda gerçekleştirilen uluslararası uyuşturucuyla mücadele operasyonumuzda bu sabah 298 kilogram kokain ele geçirdik. Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün yürüttüğü çalışmalar neticesinde, yasal yükü yer fıstığı olarak gösterilen ve Brezilya’dan gelen konteynerde yapılan aramada, söz konusu uyuşturucu maddesine ulaşıldı. Uyuşturucuyla mücadele kapsamında, baronlardan torbacılara kadar sürdürülen etkin mücadelenin, insanlık suçu olan uyuşturuculardan, öncelikle gençlerimiz ve tüm vatandaşlarımızı korumak amacı taşıdığını belirtmek isterim. Ayrıca, Mersin Valisi, Mersin Emniyet Müdürü, kahraman polislerimiz ve bu sürece katkı sağlayan herkesi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin.”

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

