Mersin Limanında 298 Kg Kokain Operasyonu Başarıyla Gerçekleşti

mersin-limaninda-298-kg-kokain-operasyonu-basariyla-gerceklesti

Uyuşturucuyla Mücadelede Önemli Başarı

Uyuşturucuyla ilgili mücadelede yeni bir başarı kaydedildi. Brezilya’dan Türkiye’ye gelen yer fıstığı yüklü bir gemide 298 kilogram kokain bulundu. Mersin’de gerçekleştirilen operasyonun detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya aracılığıyla paylaştı. Yer fıstığı taşıyan gemide büyük miktarda kokainin ele geçirildiği bildirildi.

Mersin Limanı’nda uluslararası uyuşturucuyla mücadele kapsamında bu sabah düzenlenen operasyonla 298 kilogram kokainin ele geçirildiği açıklandı. Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen araştırmalar sonucunda, Brezilya’dan gelen yer fıstığı yükü içindeki konteynerde yapılan aramada kokain yakalandı. “Baronundan, torbacısına kadar bizim uyuşturucu ile bütün mücadelemiz, bir insanlık suçu olan uyuşturucudan, başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı korumak” diyen Bakan Yerlikaya, “Mersin Valimizi, Mersin Emniyet Müdürümüzü, kahraman polislerimizi ve emeği geçenleri tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin.” ifadelerini kullandı.

