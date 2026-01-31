Mersin Sel Felaketi İle Mücadele Çalışmalarını Başlattı

MERSİN’DE SAĞANAK YAĞIŞ HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Mersin merkez ve ilçelerinde etkisini hissettiren sağanak yağış, gün boyu süre gelen olumsuzluklara yol açtı. Merkez Mezitli ilçesinde yer alan Mezitli Deresi ile Deniz Mahallesi’ndeki Tece Deresi’nin taşması sonucu çevrede su baskınları yaşandı. Bazı köprülerin hasar gördüğü alanlarda dere çevresindeki pek çok iş yeri ve konut sular altında kaldı. Erdemli ilçesinde de Kargıcak Deresi’nin taşması sonucunda çok sayıda tarım arazisi ile bir okulun bahçesi sular altında kaldı. Aşırı yağışların sonucunda Dağlı Mahallesi’nde bulunan köprünün ise sel sularına dayanamadığı ve yıkıldığı bildirildi.

BÖLGELERDE ÇALIŞMALAR BAŞLATILDI

Selin olumsuz sonuçlarını gidermek amacıyla Mersin Valiliği koordinesinde, AFAD, Büyükşehir Belediyesi ve Erdemli Belediyesi ekipleri çalışmalara başladı. Vali Atilla Toros ile Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, afet bölgelerindeki faaliyetleri koordine etmek amacıyla sahada bulundu. Mersin Valiliğinden yapılan duyuruda, “Bin 142 personel selde görev yaptı” ifadesi yer aldı.

TAŞKINLARDA CAN KAYBI YAŞANMADI

Valilikten yapılan resmi açıklamada, “İlimiz genelinde 30 Ocak 2026 tarihinde etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle bazı bölgelerde su taşkınları meydana gelmiştir. İlk değerlendirmelere göre yağışların yer yer kuvvetli olduğu tespit edilmiş, yaşanan taşkınlar sonucunda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmamıştır. Yağışlar nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezimize toplamda 134 ihbar ulaşmış ve ilgili tüm kurumlarımız tarafından 509 araç ve bin 142 personelle sahada müdahale faaliyetleri başlatılmıştır. İl AFAD Merkezi ve Mezitli İlçe AFAD Merkezi faaliyete geçirilmiş; Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde ilgili afet gruplarınca ihbarlara yönelik çalışmalar eşgüdüm içinde sürdürülmektedir” denildi.

KURTARMA OPERASYONLARI BAŞARILI ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİ

Açıklamada, “İlk belirlemelere göre 51 ev ve işyeri ile 8 araç su taşkınlarından etkilenmiş olup, şu an için mahsur kalan herhangi bir vatandaşımız yoktur. Erdemli ilçesindeki Ertuğrul Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde aşırı yağış sebebiyle mahsur kalan 11 kişi ile Doğusandal Mahallesi’nde dere yatağında mahsur kalan 1 vatandaşımız, ekiplerimiz tarafından hızlı bir şekilde kurtarılmıştır; vatandaşlarımızın sağlık durumlarının iyi olduğu tespit edilmiştir” ifadeleri kullanıldı.