Mert Günok Fenerbahçe’ye Tekrar Katıldı

Fenerbahçe, altyapısından yetişen ve uzun süre formayı terleten Mert Günok’u kadrosuna yeniden dahil etti. Milli kaleci, kendisini 2.5 yıllığına sarı-lacivert renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Kulüp binasında düzenlenen imza törenine Futbol Şube Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri Ömer Topbaş ve Turgay Terzi ile Sportif Direktör Devin Özek katılım gösterdi.

MERT CAMİAYA HAYIRLI OLSUN

İmza töreninin ardından konuşan Futbol Şube Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, “Mert, camiamıza hayırlı uğurlu olsun. Camiamızın bir çocuğu. 10 yaşında Fenerbahçemize geldi. 15 yıl görev aldı. Küçük bir ayrılıktan sonra yuvaya dönmesi, hepimizi sevindirdi. Mert, hocamızın da çok istediği ve beğendiği bir kaleciydi. Mert kaleci ve Samandıra’da bir ağabey. İnşallah şampiyon olacağız ve bunda Mert’in de çok büyük katkısı olacak. Transfer dönemi 6 Şubat’a kadar devam ediyor. Çizdiğimiz yolda transferlerimize devam ediyoruz. Başkanımızın da söylediği gibi sahada mücadele eden ve tekmeye kafa koyan oyuncuları istiyoruz. Öyle bir takım kuracağız.” şeklinde ifade etti.

YENİ TRANSFERLER YOLDA

Ertan Torunoğulları, Guendouzi’nin sağlık kontrolünden geçtiğini belirtti. Torunoğulları, “Başkanımızın söylediği tipte bir oyuncu. Sahadaki mücadelesini hep birlikte göreceğiz. Taraftarlarımız rahat olsunlar. Çizdiğimiz yolda, Başkanımızın direktifinde ilerliyoruz. Bundan sonra da belki bir iki transferimiz daha olacak. İnşallah hep birlikte Mayıs’ta şampiyon olacağız.” dedi.

TARAFTARLARA TEŞEKKÜR

Tecrübeli kaleci Mert Günok, taraftarlara yönelik bir mesaj da iletti. Mert, “Taraftarlarımız bana çok güzel mesajlar gönderiyorlar. Onların desteğini gerçekten arkamda hissediyorum. Ben hep Kadıköy’de yaşadım, büyüdüm.” şeklinde konuştu.