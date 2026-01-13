Mert Hakan Yandaş’a Cezaevinde Sürpriz Ziyaret

MERT HAKAN YANDAŞ’TAN TARAFTARLARA MEKTUP

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “futbolda bahis ve şike” soruşturması çerçevesinde tutuklanan Mert Hakan Yandaş, cezaevinden Fenerbahçeli taraftarlara yönelik bir mektup yazdı ve mektubunda yalnızlık hissini dile getirdi. Yandaş, “Tüm bunlar bittiğinde hatırlayacağım şey düşmanlarımın sesleri değil, dostlarımın sessizliği ve korkaklığı olacaktır” diyerek, kamuoyunda dikkat çeken bir mesaj verdi.

ZİYARET GERÇEKLEŞTİ

Mektubun büyük yankı uyandırmasının ardından Yandaş’a destek vermek amacıyla sürpriz bir ziyaret gerçekleştirildi. İsmail Yüksek, Çağlar Söyüncü ve Kerem Aktürkoğlu’nun Mert Hakan’ı ziyaret ettiği bilgisi alındı.