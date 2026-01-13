Mert Hakan Yandaş’a Cezaevinde Sürpriz Ziyaret

mert-hakan-yandas-a-cezaevinde-surpriz-ziyaret

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü “futbolda bahis ve şike” soruşturması çerçevesinde tutuklanan Mert Hakan Yandaş, cezaevinden Fenerbahçeli taraftarlara hitaben bir mektup yazdı. Mektubunda yalnızlık duygusunu aktararak, “Tüm bunlar bittiğinde hatırlayacağım şey düşmanlarımın sesleri değil, dostlarımın sessizliği ve korkaklığı olacaktır” ifadesini kullandı. Bu sözler, kamuoyunda büyük bir etki yarattı ve ardından sürpriz bir gelişme yaşandı.

CEZAEVİNİ ZİYARET

Mert Hakan Yandaş’a, futbolculardan İsmail Yüksek, Çağlar Söyüncü ve Kerem Aktürkoğlu’nun ziyarette bulunduğu bildirildi. Ziyaretin, Yandaş’ın mektubunda belirttiği yalnızlık hissine bir nebze olsun ışık tutması bekleniyor.

