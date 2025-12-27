Mert Hakan Yandaş’tan Fenerbahçe Taraftarına Açık Mektup

FUTBOLDAKİ ŞİKE İDDİALARIYLA İLGİLİ MEKTUP

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ‘futbolda bahis ve şike’ soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, tutuklanarak Silivri’deki Marmara Cezaevi’ne gönderilmişti. Tutukluluğu süren Yandaş’tan, Fenerbahçeli taraftarlara yönelik bir mektup geldi. Mektubunda üzerine atılan suçlamaları kesin bir dille reddeden Yandaş, “Fenerbahçe ailem ve sevenlerime…” ifadesiyle başladığı samimi bir yazı kaleme aldı.

MAKTUBE DEĞERLİ MESAJLAR

Mektubunda yaşadığı zorlu dönemden bahseden Yandaş, “Sevgili Fenerbahçe Ailem ve Sevenlerime; Hayatımın en zor dönemlerinden birinde sizlere bu satırları yazıyorum. Şu anda özgürlüğümden uzak olsam da inancım, vicdanım ve onurum dimdik ayaktadır.” diyerek inancını vurguladı. Hakkında devam eden hukuki sürecin sonunda adaletin gerçeği ortaya çıkaracağına inandığını belirten Yandaş, “Üzerime atılı suçlamaların hiçbiri gerçeği yansıtmamaktadır.” ifadesini kullandı.

ZOR GÜNLERE GÜÇ TAZELEYİCİ MESAJ

Fenerbahçe armasını taşımakla ilgili sorumluluklarının bilincinde olduğunu aktaran Yandaş, “Sarı-Lacivert’i üzerime giyip sahaya her çıktığımda terimin son damlasına kadar savaştım.” dedi. Aynı zamanda yaşanan haksızlıklar karşısında her zaman ön saflarda yer aldığını belirten futbolcu, adaletin tecelli edeceğine olan inancının sarsılmaz olduğunu ifade etti.

DOSTLARA ÖZEL TEŞEKKÜR

Bu süreçte en çok canını acıtan şeyin, ailesinin ve dostlarının üzülmesi olduğunu dile getiren Yandaş, “Ama bilmenizi isterim ki özgürlüğüme kavuştuğumda başım yine dik olacak.” şeklinde mesajını iletti. Kendisine destek veren aile, dost ve sevenlerine teşekkür eden Yandaş, sonunda dostlarımın sessizliğinin ve korkaklığının kalıcı olacağını belirtti. “Sevgi ve Selamlarımla…” diyerek mektubunu sonlandırdı.