Mert Hakan Yandaş’tan Galatasaray’a Gönderme

GALATASARAY VE FENERBAHÇE MAÇI GECESİ

Süper Lig’de şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyen önemli bir mücadele için Galatasaray ve Fenerbahçe, bu akşam 20.00’de Rams Park’ta bir araya gelecek. İki takım arasındaki rekabetin son yıllarda zirve yapması, gergin atmosferi daha da artırıyor.

MERT HAKAN’DAN TARTIŞMALI PAYLAŞIM

Fenerbahçe kaptanlarından Mert Hakan Yandaş, sosyal medyada ezeli rakiplerini kışkırtacak bir gönderi yaptı. Tecrübeli futbolcu, Instagram hesabından bir maç günü videosu paylaşarak Galatasaray’ın bu sezon tartışmalara neden olan bahis reklamına ima etti. İşte Mert Hakan’ın o dikkat çeken paylaşımı: