Mert Yazıcıoğlu, Sultan Orhan’da başrol

YENİ DİZİ HAZIRLIĞI

Türkiye, yeni bir televizyon heyecanına kapılmaya hazırlanıyor. Türk dizi sektörünün dikkat çeken ismi Mert Yazıcıoğlu, “Sultan Orhan” adlı yeni projesiyle ekrana geri dönüyor. Kızıl Goncalar dizisindeki Cüneyd karakteriyle büyük beğeni toplayan Yazıcıoğlu, bu sefer Osmanlı’nın ikinci sultanı Orhan Bey’i canlandıracak. Kuruluş Osman’ın görkemli serüveni, Burak Özçivit’in projeden ayrılmasıyla son bulurken, Yazıcıoğlu’nun başrolünde yer aldığı bu yeni dizi, göz alıcı kadrosu ve tarihi atmosferiyle izleyicilerin ilgisini çekecek.

BURAK ÖZÇİVİT’E VEDA, MERT YAZICIOĞLU’NA MERHABA

ATV’nin reyting rekorları kıran yapımlarından biri olan Kuruluş Osman, 6 sezon boyunca Burak Özçivit’in etkileyici Osman Bey performansı ile büyük bir izleyici kitlesi kazandı. Ancak Özçivit’in diziden ayrılması fanlarına büyük bir hayal kırıklığı yaşattı. Sosyal medya kullanıcıları, “Burak’sız olmaz!” şeklinde tepkilerini dile getirirken, Bozdağ Film’den beklenmedik bir sürpriz geldi: Mert Yazıcıoğlu, Orhan Bey karakteriyle dizinin yeni yıldızı oldu.

YENİ BİR DÖNEMİN BAŞLANGICI

Kuruluş Osman dizisinin devamı niteliğindeki bu proje, sosyal medyada “Kuruluş Orhan” ya da “Yükseliş Orhan” olarak anılsa da, yapımcılar net bir karar alarak isminin “Sultan Orhan” olacağını duyurdu. Bu durum, izleyicilerin yeni diziye olan merakını artırıyor. Yeni dizide Yazıcıoğlu’nun performansı ve tarihsel unsurlar merakla bekleniyor.