Merter Polisevi’nde Yangın Paniği Yaşandı

İstanbul’un Zeytinburnu İlçesi’nde YANGIN HABERİ

Maltepe Mahallesi’nde bulunan, Merter Polisevi olarak da bilinen 7 katlı Polis Eğitim ve Kongre Merkezi’nin en üst katında nedeni henüz tespit edilemeyen bir yangın meydana geldi.

Olayın duyulmasının ardından çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi, yangın alanına sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına zamanında müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, olayın ardından bölgeye gelerek kapsamlı incelemelerde bulundu.