Meryem Uzerli’nin Joy Awards 2026 Hamlesi Dikkat Çekti

meryem-uzerli-nin-joy-awards-2026-hamlesi-dikkat-cekti

RİYAD’DA CÜMBÜŞ YAŞANDI

Riyad’da gerçekleştirilen Joy Awards 2026, Türk sanatçılarının uluslararası zeminde sergilediği şıklık ve ışıltı ile dolu bir etkinlik olarak hafızalara kazındı. Kırmızı halıda Meryem Uzerli, Hazal Kaya, Hande Erçel, Barış Arduç ve diğer ünlü isimler, göz alıcı kıyafetleri ile dikkat çekti. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar, anında ilgi uyandırarak gündeme oturdu.

ŞAKALAŞMA ÖNE ÇIKTI

Kırmızı halıdaki özel anlardan birinde Hazal Kaya, Meryem Uzerli’yi gördüğünde esprili bir dille “Yaşlan artık be kadın!” şeklinde bir çıkış yaptı. Bu dostane şaka, gecenin en çok konuşulan anlarından biri olarak sosyal medya üzerinden hızla yayıldı.

UMUT VEREN DETAYLAR

Ancak geceye dair asıl ilgi çekici nokta, törenin ardından Meryem Uzerli’nin sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği paylaşımda ortaya çıktı. Uzerli, Joy Awards gecesinde yer alan birçok ünlü ismi etiketlerken, Hazal Kaya’yı etiketlememe kararı dikkat çekici bir ayrıntı olarak öne çıktı.

