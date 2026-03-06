Mescid-i Aksa’da Cuma Namazı İçin Kısıtlamalar

Orta Doğu’da savaş ortamı sürüyor… 28 Şubat’ta patlak veren ve 7. gününe ulaşan ABD-İsrail-İran çatışmasının etkileri devam ediyor.

SİVİLLERİN HAYATI TEHLİKEDE

Bölgedeki savaş, çevresine hızla yayılarak hem çocukların hem de sivillerin ölümüne yol açıyor. İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 bireyin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Bu saldırılardan Gazze de olumsuz etkilenmiş durumda.

MESCİD-İ AKSA’DA CUMA NAMAZINA KISITLAMA

İsrail, bu Ramazan döneminde de Batı Şeria’dan Kudüs’e geçişlere kısıtlama uygulamıştı. Bugün yapılan açıklamada ise, ABD ile gerçekleştirdiği İran saldırıları sonrası Filistinlilerin Mescid-i Aksa’da cuma namazı kılmasına izin verilmeyeceği ifade edildi. İsrail Savunma Kuvvetleri Sivil Yönetim Başkanı Hisham İbrahim, kararın İran’ın olası misilleme saldırılarının ardından alındığını belirtti.

GİRİŞLERDE YENİ KISITLAMALAR UYGULANACAK

Mescid-i Aksa dışında Kudüs’teki Eski Şehir’deki kutsal mekanlara ibadet etmek amacıyla ziyaret etmek isteyenlerin girişine de izin verilmeyeceği kaydedildi. İsrail yetkilileri, Ramazan süresince Mescid-i Aksa’da çeşitli kısıtlamalar uygulanacağını bildirdi.

10 BİN KİŞİLİK KOTA GETİRİLDİ

Cuma namazı için Batı Şeria’dan Mescid-i Aksa’ya 50 yaş üstü kadınlar ile 55 yaş üstü erkeklerin yanı sıra birinci derece akrabası olan 12 yaş altındaki çocukların girişine müsaade edileceği kaydedildi. Ayrıca, bu girişler için 10 bin kişilik bir kota uygulanacağı ifade edildi.