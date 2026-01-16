Meslek Liseleri Mezunlarına KGF İle Destek Açıklaması

Mesleki ve teknik ortaöğretim okullarından mezun olan gençlerin girişimcilik çabaları desteklenecek. Bu bağlamda, meslek lisesi ve teknik okullardan mezun olan genç girişimcilere ile bu bireyleri istihdam eden KOBİ’lere, Kredi Garanti Fonu (KGF) aracılığıyla yaklaşık 3 milyar 750 milyon lira tutarında finansman desteği sağlanacağı duyuruldu.

YENİ FİNANSMAN PAKETİ

KGF’den edinilen bilgilere göre, meslek lisesi mezunlarının istihdamına yönelik yenilikçi bir finansman paketi hazırlandı. Söz konusu paketle birlikte, KGF kefaletli finansmana erişim opsiyonu sunarak, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından mezun gençlerin kendi işlerini kurma cesaretleri arttırılacak. Bunun yanında, genç girişimcilerin KOBİ’ler bünyesinde mezuniyet alanlarında istihdam edilmeleri de teşvik edilecek. Programın uygulaması çerçevesinde KGF tarafından 3 milyar lira kefalet desteği sağlanacak ve böylece KGF ile Halk Bankası iş birliği kapsamında toplam 3 milyar 750 milyon liralık kredi imkanı sunulacak.

KREDİ VADESİ EN FAZLA 36 AY

Mezun girişimciler 1,5 milyon lira, mezunları istihdam eden KOBİ’ler ise 7,5 milyon lira kredi alabilecek. Verilecek kredinin vadesi, 12 ay geri ödemesiz dönem dahil olmak üzere azami 36 ay olarak belirleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okullardan mezun olan 29 yaş ve altındaki girişimciler ile bu mezunları istihdam eden KOBİ’ler, bu destek paketinden faydalanabilecek. Ayrıca, meslek lisesi ve teknik okullardan mezun girişimcilerden ya da kapsamdaki KOBİ’lerden, NACE kodunun (işletmenin faaliyet alanını belirlemek için gereken sınıflandırma sistemi) mezuniyet alanlarıyla uyumluluğu talep edilecek.