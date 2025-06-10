Meslekler Depresyona En Yatkın Olanlardır

ARAŞTIRMA SONUÇLARI VE DEPRENSYON İLİŞKİSİ

2015-2019 yılları arasında ABD’de 37 eyalette 536 binden fazla çalışanın katılımıyla gerçekleştirilen araştırma, meslekler ile depresyon tanısı arasındaki bağlantıyı ortaya koyuyor. Katılımcılardan 80 bini, yaşamları boyunca en az bir kez depresyon tanısı aldığını belirtiyor. Kadınların depresyona erkeklere göre iki kat daha fazla yakalandığı tespit ediliyor.

SEKTÖREL DEĞERLENDİRMELER

Sektör bazında incelendiğinde, toplum ve sosyal hizmetlerde çalışanların yüzde 20,5’inin yaşamlarının bir döneminde depresyon tanısı aldığı anlaşılıyor. Bu alandan sonra gıda hizmetleri çalışanları, yüzde 20,1 ile ikinci sırada yer alıyor.

EN YÜKSEK DEPRENSYON ORANLARI

Diğer meslek gruplarında yüksek depresyon oranları şu şekildedir: “Sanat, eğlence, spor ve medya: Yüzde 18,6, Konaklama ve yiyecek-içecek hizmetleri: Yüzde 18,4, Sağlık ve sosyal yardım: Yüzde 18,2, Perakende ticaret: Yüzde 17,7, Hukuk, eğitim ve kütüphane hizmetleri: Yüzde 16,1” olarak sıralanıyor.

EN DÜŞÜK DEPRENSYON ORANI OLAN SEKTÖRLER

Depresyon oranlarının en düşük olduğu sektörler ise maden (yüzde 6,7), inşaat (yüzde 8,9) ve tarım ile mühendislik işleri (yüzde 9) olarak belirleniyor. Ancak araştırmacılar, bu düşük oranların yanıltıcı olabileceğini vurguluyor. Gerekçe olarak kırsal alanlardaki ruh sağlığı hizmetlerine erişimin kısıtlılığı ve erkek işçilerin yardım istemekten kaçınmaları gösteriliyor.

DÜŞÜK STRES DÜZEYİ İLE YÜKSEK KAZANÇ ARASINDAKİ BAĞ

Ayrıca, düşük stres düzeyine sahip ve yüksek gelir elde eden bazı meslekler de mevcut. 2024 Aralık ayında yayımlanan Resume Genius raporuna göre, belirli kriterleri karşılayan “düşük stresli” işler, aynı zamanda iyi kazanç sağlama potansiyeline sahip. Bu tür meslekler; öngörülebilir çalışma saatleri, destekleyici iş ortamları ve yönetilebilir iş yükleri ile dikkat çekiyor. Rapordaki tüm mesleklerin, en az lisans düzeyinde eğitim gerektirdiği ifade ediliyor. ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu (BLS) ve O*NET Online verileri üzerine hazırlanan listede, stres seviyeleri düşük ancak maaşları yüksek olan bazı meslekler; su kaynakları uzmanı, astronom, aktüer, çevre ekonomisti, matematikçi ve coğrafyacı olarak sıralanmaktadır.