Messi İle Inter Miami Tarihi Başarıya İmza Attı

messi-ile-inter-miami-tarihi-basariya-imza-atti

İnter Miami’NİN GALİBİYETİ

Lionel Messi önderliğindeki Inter Miami, MLS finalinde Thomas Müller’in formasını giydiği Vancouver Whitecaps ile Chase Stadyumu’nda mücadele etti. Doğu Konferansı şampiyonu Miami, Batı Konferansı zaferi elde eden rakibini 3-1 mağlup ederek kupayı kazandı. Final karşılaşmasında Inter Miami’nin gollerini Edier Ocampo’nun kendi kalesine attığı gol, Rodrigo de Paul ve Tadeo Allende kaydetti. Vancouver Whitecaps tarafında ise Ali Ahmed’in attığı gol, mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

TEKNİK DİREKTÖRÜN BAŞARISI

Teknik direktör Javier Mascherano, Inter Miami’deki ilk yılında takımı zirveye taşıyarak önemli bir başarıya imza attı. Arjantinli teknik adam, takımı kısa sürede şampiyonluk seviyesine getirmesiyle büyük takdir topladı.

MESSİ’NİN ULAŞTIĞI REKOR

Tarihin en çok kupa kazanan futbolcusu Lionel Messi, bu şampiyonlukla kariyerindeki 48. kupasını kaldırdı. MLS zaferi, yıldız oyuncunun koleksiyonundaki rekoru daha da ileri götürdü.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Silahlı Saldırıda Tutuklanan Gençte İntikam Sebebi Belirlendi

İstanbul Kağıthane'de bir dürümcüye silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırganın, evine yapılan kurşunlama nedeniyle 17 yaşında intikam amacıyla hareket ettiği belirlendi.
Gündem

TAG Otoyolunda TIR Çarpışması Yangın Çıkardı

TAG Otoyolu’nda hububat yüklü 3 TIR'ın çarpışması sonucu yangın çıktı. Gaziantep-Şanlıurfa yönü trafiğe kapatıldı.
Gündem

Fenerbahçe’nin Puan Kaybında En-Nesyri Suçlu İlan Edildi

Fenerbahçe, Başakşehir'e karşı 7 maçlık galibiyet serisini kaybetti. En-Nesyri’nin ilk yarıda kaçırdığı gol sonrası sosyal medyada büyük eleştiriler aldı.
Gündem

Can Kaybı 900’ü Geçti Sel Felaketi Sürüyor

Endonezya'da meydana gelen sel ve heyelan felaketi sonucu ölü sayısı 900'ü aştı, yüzlerce kişi kayıp. Yardımlar hava ve deniz yoluyla ulaştırılmaya devam ediyor.
Gündem

Orta Doğu’da Türkiye’nin Rolü ve ABD İş Birliği

Türkiye, terörle mücadele için Suriye'deki SDG'ye 25 gün süre tanıdı. Belirtilen şartlar yerine gelmezse operasyon sinyali verildi.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.