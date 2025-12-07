Messi İle Inter Miami Tarihi Başarıya İmza Attı

İnter Miami’NİN GALİBİYETİ

Lionel Messi önderliğindeki Inter Miami, MLS finalinde Thomas Müller’in formasını giydiği Vancouver Whitecaps ile Chase Stadyumu’nda mücadele etti. Doğu Konferansı şampiyonu Miami, Batı Konferansı zaferi elde eden rakibini 3-1 mağlup ederek kupayı kazandı. Final karşılaşmasında Inter Miami’nin gollerini Edier Ocampo’nun kendi kalesine attığı gol, Rodrigo de Paul ve Tadeo Allende kaydetti. Vancouver Whitecaps tarafında ise Ali Ahmed’in attığı gol, mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

TEKNİK DİREKTÖRÜN BAŞARISI

Teknik direktör Javier Mascherano, Inter Miami’deki ilk yılında takımı zirveye taşıyarak önemli bir başarıya imza attı. Arjantinli teknik adam, takımı kısa sürede şampiyonluk seviyesine getirmesiyle büyük takdir topladı.

MESSİ’NİN ULAŞTIĞI REKOR

Tarihin en çok kupa kazanan futbolcusu Lionel Messi, bu şampiyonlukla kariyerindeki 48. kupasını kaldırdı. MLS zaferi, yıldız oyuncunun koleksiyonundaki rekoru daha da ileri götürdü.