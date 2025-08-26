Mesut Süre’den Taciz İddialarına Yanıt!

MAGAZİN DÜNYASINDA YENİ TACİZ İDDİALARI

Magazin sektöründe yeni bir taciz iddiası gündeme geldi. Radyo programcısı ve komedyen Mesut Süre hakkında bazı taciz suçlamaları ortaya çıktı. Süre, sosyal medya platformu üzerinden bu iddialara ilgili bir açıklamada bulundu. “Dün geceden beri yaşadığım durumun hala şokundayım.” diyerek konuşmasına başlayan Süre, “Öncelikle belirtmeliyim ki şahsıma itham edilen suçlamaların tamamı gerçek dışıdır. Sosyal medya mahkemeleri sayesinde bir anda lince uğradım.” şeklinde ifadeler kullandı.

HUKUKİ YOLLARA BAŞVURACAK

Açıklamasında devam eden Süre, “Gerçek hayattaki ailem, dostlarım, arkadaşlarım ve yıllardır beni dinleyen, izleyen insanlar böyle bir konuda ne kadar hassas olduğumu bilirler. Bu yapılan bir ifşa değil itibar suikastıdır.” dedi. Mesut Süre, kişiliğine, mesleğine ve itibarına yönelik bu haksız eylemlere karşı hemen hukuki yollara başvuracağını da belirtti.

PROGRAMDA DEĞİŞİKLİKLER OLDU

İddiaların ortaya çıkmasının ardından Süre’nin sunduğu İlişki Testi programı, komedyenle artık iş birliği yapmayacağını açıkladı. Bu değişikliğin, süreçte yaşanan olaylarla bağlantılı olduğu düşünülüyor.