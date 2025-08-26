Mesut Süre Taciz İddialarına Yanıt Verdi!

Medya

TACİZ İDDİALARIYLA GÜNDEME GELEN MESUT SÜRE

Magazin dünyasına damga vuran yeni bir taciz iddiası Radyo programcısı ve komedyen Mesut Süre hakkında gündeme geldi. Süre, sosyal medya hesabından bu iddialara yönelik bir açıklama yaptı. “Dün geceden beri yaşadığım durumun hala şokundayım.” diyerek açıklamasına başlayan Süre, “Öncelikle belirtmeliyim ki şahsıma itham edilen suçlamaların tamamı gerçek dışıdır. Sosyal medya mahkemeleri sayesinde bir anda lince uğradım.” şeklinde ifade etti.

AİLESİ VE DOSTLARINDAN DESTEK

Süre, açıklamasının devamında, “Gerçek hayattaki ailem, dostlarım, arkadaşlarım ve yıllardır beni dinleyen, izleyen insanlar böyle bir konuda ne kadar hassas olduğumu bilirler. Bu yapılan bir ifşa değil itibar suikastıdır.” dedi. Komedyen, buna ekleyerek kişiliğine, mesleğine ve itibarına yapılan bu haksız eylemlere karşı derhal hukuki yollara başvuracağını duyurdu.

Mesut Süre’nin sunduğu İlişki Testi programı, iddiaların ardından komedyenle artık çalışmayacağını bildirdi. Bu gelişme, yaşanan tartışmaların ardından programın geleceği hakkında belirsizlikler doğurdu.

