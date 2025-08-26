Mesut Süre Taciz İddialarına Yanıt Verdi

YENİ TACİZ İDDİALARI GÜNDEME GELDİ

Magazin dünyasında taciz suçlamalarına bir yenisi daha eklendi. Radyo programcısı ve komedyen Mesut Süre hakkında taciz iddiaları ortaya çıktı. Süre, sosyal medya hesabı üzerinden bu iddialar ile ilgili açıklama yaptı. “Dün geceden beri yaşadığım durumun hala şokundayım.” sözleriyle açıklamasına başlayan Süre, “Öncelikle belirtmeliyim ki şahsıma itham edilen suçlamaların tamamı gerçek dışıdır. Sosyal medya mahkemeleri sayesinde bir anda lince uğradım.” dedi.

KENDİSİ HAKKINDA YAPILANLARA TEPKİ GÖSTERDİ

Açıklamasının devamında Süre, “Gerçek hayattaki ailem, dostlarım, arkadaşlarım ve yıllardır beni dinleyen, izleyen insanlar böyle bir konuda ne kadar hassas olduğumu bilirler. Bu yapılan bir ifşa değil itibar suikastıdır. Kişiliğime, mesleğime ve itibarıma yapılan bu haksız eylemlere karşı hemen hukuki yollara başvuracağımı bildiririm.” ifadelerine yer verdi.

İLGİLİ PROGRAM İPTAL EDİLDİ

Bu iddiaların hemen ardından Süre’nin sunduğu İlişki Testi programı, komedyenle bundan sonra çalışmayacaklarını duyurdu.