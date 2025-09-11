Mesut Yar, Habertürk’teki El Koyma Hakkında Bilgilendirildi

HAREKETLİ GÜNDEM

Türkiye, heyecan dolu bir güne merhaba dedi. Küçükçekmece Başsavcılığı, Can Holding’in sahipleri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ’ın da arasında bulunduğu 10 kişi için gözaltı kararı verdi. Bu kararın ardından, aralarında Habertürk, Show TV ve Bilgi Koleji’nin de yer aldığı toplam 121 şirkete TMSF tarafından el konuldu. Operasyon sırasında Habertürk ekranlarında ilginç bir an yaşandı.

ŞAŞKINLIK YAŞANDI

Habertürk’te son dakika haberi olarak duyurulan olayda, “Gün Başlıyor” programının sunucusu Mesut Yar, durumu canlı yayında öğrendi. Yar, “Şerefim üzerine yemin ediyorum bu haberi sizin attığınız mesajlardan öğrendim” şeklinde konuştu. Bu açıklamasında, daha önce konu hakkında hiçbir bilgisi olmadığını belirtti ve “Benim verebileceğim tek yanıt şu anda alt yazıda okuduğunuz gerçeklerin dışında herhangi bir şey değil” dedi.

SUÇLAMALARIN DETAYLARI

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding sahipleri ve diğer 8 kişi için “suç örgütü kurmak”, “kaçakçılık”, “dolandırıcılık” ve “kara para aklama” suçlamalarını gündeme getirdi. Bu kapsamda gözaltına alınanlara yapılan suçlamalar ciddiyetini koruyor.

ŞİRKETLERE EL KONULDU

Soruşturma çerçevesinde, Can Holding’e ait 121 şirkete el konulmasıyla birlikte, jandarma ekipleri sabah saatlerinde Can Holding Genel Merkezi ve bağlı şirketlerde arama yapmaya başladı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma ile ilgili kamuoyunu bilgilendirecek bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden suç işlemek amacıyla örgüt kurulduğu…” denildi.

HUKUKİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Ayrıca, yapılan incelemelerde, kaynağı belirsiz büyük miktarlarda para girişlerinin tespit edildiği ifade edildi. Bu paraların çeşitli şirketler arasında aktarılması, vergi yükümlülüğünün azaltılması ve faturasız işlemlerin yapılması gibi yasalara aykırı faaliyetlerin gerçekleştiği açıklandı. Şu an, adli sürece dair gelişmelerin titizlikle yürütüldüğü ve kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşılacağı bildirildi.