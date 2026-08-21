Meta, 200 Milyar Dolarlık Davada Hakim Karşısında

ABD’de teknoloji devi Meta, 200 milyar dolarlık tarihi bir tazminat davasında hakim karşısına çıktı. Davanın merkezinde, şirketin zararlı içerikleri gördüğü halde müdahale etmediği iddiası yer alıyor. Bu dava, sosyal medya platformlarının sorumluluğu konusunda emsal niteliği taşıyabilir.

META HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Meta, kullanıcıların maruz kaldığı zararlı içeriklere rağmen harekete geçmemekle suçlanıyor. Şirket yöneticilerinin bu durumu bildiği ancak önleme yoluna gitmediği öne sürülüyor. Dava, sosyal medya devinin yasal sorumluluğunu yakından ilgilendiriyor.

İDDİALARIN ODAĞINDA NE VAR?

Davacılar, Meta’nın platformda yayılan olumsuz içerikleri fark ettiğini savunuyor. Şirketin bu içeriklere karşı etkili bir filtreleme sistemi kurmadığı belirtiliyor. Bu durumun kullanıcılar üzerinde ciddi etkiler yarattığı ifade ediliyor.