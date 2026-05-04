Mete Kuş’un Görevden Alınma Nedeni Belli Oldu

21 Nisan tarihinde Konyaspor ile Fenerbahçe arasında gerçekleşen Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında, jet sesleri etkinliğe damgasını vurmuştu. Karşılaşmadan bir hafta sonra, Konya 3. Ana Jet Üssü Komutanı Tümgeneral Mete Kuş görevden alınmıştı.

JET SESLERİ ETKİSİ

Tümgeneral Mete Kuş’un emri doğrultusunda, karşılaşma sırasında stadyumun üzerinden Sikorsky helikopterleri ile F-16’ların yakın uçuş yaptığı bilgisi edinildi. Kuş’un görevden alınma sürecinin detaylarını, bir medya programcısı açığa çıkardı.

Bu programcının köşe yazısına göre, Milli Savunma Bakanı’nın Cumhurbaşkanı ile Mete Kuş’un durumu üzerine görüştüğü ve Erdoğan’ın onayıyla görevin değiştirildiği ifade edildi.

LOKMA DAĞITIMI DETAYLARI

Ayrıca, 21 Nisan’daki karşılaşmadan bir hafta önce, Konyaspor ile Fatih Karagümrük maçı öncesinde, Konya 3. Ana Jet Üssü Komutanlığı tarafından stadyum önünde 25 bin kişilik lokma dağıtıldığı ve bu giderlerin TSK’nın bütçesinden karşılandığı bilgisi aktarıldı. Konyaspor taraftarına yönelik dağıtılan lokmalar için Kuş, “Lokma şehitler için dağıtıldı, lokmanın parasını kimin ödediğinin ne önemi var” şeklinde bir savunma yaptı.

