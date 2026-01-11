Meteoroloji 53 Kentte Sarı Kodlu Uyarı Yaptı

Meteoroloji, 53 ilde sarı kodlu uyarıda bulundu. İstanbul için AKOM ve meteoroloji uzmanından gelen bir diğer uyarı dikkat çekti. Başkent Ankara’da ise kar yağışı etkisini göstermeye başladı. İstanbul’da kar kalınlığının 5 cm’ye ulaşabileceği, yüksek kesimlerde ise bu ölçütün 10-15 cm’yi bulabileceği ifade ediliyor. Ayrıca, İstanbul’da eğitime ara verildi. İşte tüm detaylar…

SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki günlerde çetin hava koşullarının yaşanabileceğine dair 53 şehirde sarı kodlu uyarı yaptı. Bu durum, özellikle vatandaşlarda hava şartlarına karşı dikkatli olmaları gerektiği mesajını taşıyor.

İSTANBUL İÇİN ÖNEMLİ UYARI

İstanbul için AKOM’dan gelen uyarı, kar yağışıyla birlikte özellikle yüksek kesimlerde yaşanabilecek olumsuz koşullara dikkati çekiyor. İstanbul’da kar kalınlığının 5 cm’yi, yüksek kesimlerde ise 10-15 cm’ye ulaşabileceği belirtiliyor.

EĞİTİME ARA VERİLDİ

Kar yağışlarının etkili olmasının ardından İstanbul’da eğitime ara verildiği bildirildi. Öğrencilerin ve ailelerin güvenliği için alınan bu karar, yaşanabilecek olumsuzluklar açısından önlem niteliği taşıyor.