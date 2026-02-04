Meteoroloji’den Ege ve Akdeniz’e Fırtına Uyarısı

meteoroloji-den-ege-ve-akdeniz-e-firtina-uyarisi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege ve Akdeniz bölgelerini fırtına uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada, Ege Denizi’nde rüzgarın, günün ilk saatlerinden itibaren güney yönünden 6 ile 8, zaman zaman 9 kuvvetinde güçlü bir fırtına halinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın, akşam saatlerine doğru etkisinin azalacağı öngörülüyor.

BATI AKDENİZ’DE FIRTINA CUMA GÜNÜ ETKİSİNİ KAYBEDECEK

Batı Akdeniz’de de rüzgarın, gün boyunca doğu ve güneydoğudan 6 ila 8, bazı yerlerde ise 9 kuvvetinde şiddetli fırtına şeklinde eseceği ifade ediliyor. Fırtınanın, cuma sabahında bölgenin batısında, akşam saatlerinden sonra ise doğusunda etkisini kaybetmesi bekleniyor.

DOĞU AKDENİZ DE FIRTINADAN NASİBİNİ ALACAK

Doğu Akdeniz Bölgesi’nde, yarın akşam saatlerinde Hatay’ın güney kıyılarında ve cuma sabah saatlerinden itibaren batısında doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde rüzgarın eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, cuma akşam saatlerinden sonra etkisini yitireceği öngörülüyor.

