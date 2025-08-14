Meteoroloji’den Fırtına Uyarısı Geliyor!

YAZ SICAKLARI ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son verilerine göre, 14 Ağustos 2025 Perşembe günü Türkiye genelinde yaz sıcakları devam ediyor. Kuzey ve doğu bölgelerde parçalı bulutlu bir hava hakim olacakken, batı ve güney kesimlerde açık ve güneşli bir gün yaşanacak. Marmara ve Kuzey Ege’de fırtına bekleniyor.

FIRTINA UYARISI

MGM’nin tahminlerine göre Marmara Bölgesi ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden esecek rüzgar, zaman zaman kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde hissedilecek. Saatte 40-70 kilometre hızla esecek rüzgar nedeniyle deniz ulaşımında ve açık alanlarda olumsuz durumlar yaşanabileceği uyarısı yapıldı.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALELERİNİN ÜZERİNDE

Hava sıcaklıklarının, Güneydoğu Anadolu, Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinde mevsim normallerinin üzerinde olması bekleniyor. Diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında sıcaklıklar görülecek. Özellikle güney illerinde öğle saatlerinde sıcak çarpması ve sıvı kaybına karşı dikkatli olunması öneriliyor.

MARMARA BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçmesi öngörülen Marmara’da, zamanla kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Balıkesir: 34°C – Az bulutlu ve açık

Çanakkale: 32°C – Az bulutlu ve açık

Edirne: 34°C – Az bulutlu ve açık

İstanbul: 30°C – Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

EGE BÖLGESİ

Ege Bölgesi’nde az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Afyonkarahisar: 37°C – Az bulutlu ve açık

Denizli: 40°C – Az bulutlu ve açık

İzmir: 36°C – Az bulutlu ve açık

Muğla: 38°C – Az bulutlu ve açık

AKDENİZ BÖLGESİ

Akdeniz Bölgesi’nde az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor.

Adana: 42°C – Az bulutlu ve açık

Antalya: 38°C – Az bulutlu ve açık

Hatay: 38°C – Az bulutlu ve açık

Isparta: 39°C – Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

İç Anadolu’da az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor.

Ankara: 36°C – Az bulutlu ve açık

Eskişehir: 38°C – Az bulutlu ve açık

Konya: 37°C – Az bulutlu ve açık

Yozgat: 31°C – Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Batı Karadeniz’de az bulutlu ve açık bir hava öngörülüyor.

Bolu: 35°C – Az bulutlu ve açık

Düzce: 33°C – Az bulutlu ve açık

Sinop: 34°C – Az bulutlu ve açık

Zonguldak: 26°C – Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği öngörülüyor.

Amasya: 35°C – Parçalı ve az bulutlu

Rize: 29°C – Parçalı yer yer çok bulutlu

Samsun: 30°C – Parçalı yer yer çok bulutlu

Trabzon: 29°C – Parçalı yer yer çok bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Doğu Anadolu’da az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor.

Erzurum: 31°C – Parçalı ve az bulutlu

Kars: 29°C – Parçalı ve az bulutlu

Malatya: 37°C – Az bulutlu ve açık

Van: 30°C – Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Güneydoğu Anadolu’da az bulutlu ve açık bir hava öngörülüyor.

Diyarbakır: 42°C – Az bulutlu ve açık

Gaziantep: 41°C – Parçalı ve az bulutlu

Mardin: 39°C – Az bulutlu ve açık

Siirt: 41°C – Az bulutlu ve açık