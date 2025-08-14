Meteoroloji’den Fırtına Uyarısı Geliyor!

YAZ SICAKLARI ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son verilerine göre, 14 Ağustos 2025 Perşembe günü Türkiye genelinde yaz sıcakları devam ediyor. Kuzey ve doğu bölgelerde parçalı bulutlu bir hava hakim olacakken, batı ve güney kesimlerde açık ve güneşli bir gün yaşanacak. Marmara ve Kuzey Ege’de fırtına bekleniyor.
FIRTINA UYARISI
MGM’nin tahminlerine göre Marmara Bölgesi ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden esecek rüzgar, zaman zaman kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde hissedilecek. Saatte 40-70 kilometre hızla esecek rüzgar nedeniyle deniz ulaşımında ve açık alanlarda olumsuz durumlar yaşanabileceği uyarısı yapıldı.
SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALELERİNİN ÜZERİNDE
Hava sıcaklıklarının, Güneydoğu Anadolu, Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinde mevsim normallerinin üzerinde olması bekleniyor. Diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında sıcaklıklar görülecek. Özellikle güney illerinde öğle saatlerinde sıcak çarpması ve sıvı kaybına karşı dikkatli olunması öneriliyor.
MARMARA BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık geçmesi öngörülen Marmara’da, zamanla kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Balıkesir: 34°C – Az bulutlu ve açık
Çanakkale: 32°C – Az bulutlu ve açık
Edirne: 34°C – Az bulutlu ve açık
İstanbul: 30°C – Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
EGE BÖLGESİ
Ege Bölgesi’nde az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Afyonkarahisar: 37°C – Az bulutlu ve açık
Denizli: 40°C – Az bulutlu ve açık
İzmir: 36°C – Az bulutlu ve açık
Muğla: 38°C – Az bulutlu ve açık
AKDENİZ BÖLGESİ
Akdeniz Bölgesi’nde az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor.
Adana: 42°C – Az bulutlu ve açık
Antalya: 38°C – Az bulutlu ve açık
Hatay: 38°C – Az bulutlu ve açık
Isparta: 39°C – Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
İç Anadolu’da az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor.
Ankara: 36°C – Az bulutlu ve açık
Eskişehir: 38°C – Az bulutlu ve açık
Konya: 37°C – Az bulutlu ve açık
Yozgat: 31°C – Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ BÖLGESİ
Batı Karadeniz’de az bulutlu ve açık bir hava öngörülüyor.
Bolu: 35°C – Az bulutlu ve açık
Düzce: 33°C – Az bulutlu ve açık
Sinop: 34°C – Az bulutlu ve açık
Zonguldak: 26°C – Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ
Parçalı bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği öngörülüyor.
Amasya: 35°C – Parçalı ve az bulutlu
Rize: 29°C – Parçalı yer yer çok bulutlu
Samsun: 30°C – Parçalı yer yer çok bulutlu
Trabzon: 29°C – Parçalı yer yer çok bulutlu
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Doğu Anadolu’da az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor.
Erzurum: 31°C – Parçalı ve az bulutlu
Kars: 29°C – Parçalı ve az bulutlu
Malatya: 37°C – Az bulutlu ve açık
Van: 30°C – Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Güneydoğu Anadolu’da az bulutlu ve açık bir hava öngörülüyor.
Diyarbakır: 42°C – Az bulutlu ve açık
Gaziantep: 41°C – Parçalı ve az bulutlu
Mardin: 39°C – Az bulutlu ve açık
Siirt: 41°C – Az bulutlu ve açık