Meteoroloji Duyurdu: Hava Sıcaklıkları Cuma Düşecek

meteoroloji-duyurdu-hava-sicakliklari-cuma-dusecek

Sıcak havalar yerini soğuk günlere bırakıyor.

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE SICAKLIKLAR DÜŞECEK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı olan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki günlerde hava durumu ile ilgili tahmin raporunu yayımladı. Ülke genelindeki hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyrettiği belirtilerek, 1 Mayıs Cuma gününden itibaren hissedilir derecede düşüş yaşanacağı açıklandı.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMLERİNİN ALTINA İNECEK

Son veriler doğrultusunda, önümüzdeki hafta ortasına dek sıcaklıkların mevsim normallerinin altında olacağı öngörülüyor. Sıcaklık düşüşleriyle beraber, özellikle iç bölgelerin yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olaylarının meydana gelebileceği ifade edildi.

YAĞIŞLAR ÇEŞİTLİ ŞEKİLLERDE OLACAK

Yağışların genel olarak sağanak yağış ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması beklenirken, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı olabileceği öngörülüyor. Meteoroloji’den yapılan açıklamada, düşük sıcaklıklar nedeniyle iç kesimlerin yüksek kesimlerinde yerel zirai don riski olduğuna dikkat çekildi ve vatandaşların meteorolojik erken uyarıları takip etmeleri tavsiye edildi.

İLLERDE BEKLENEN EN DÜŞÜK SICAKLIK DEĞERLERİ

1-6 Mayıs tarihleri arasında bazı illerde beklenen en düşük hava sıcaklıkları şu şekildedir:

Ankara 3 derece,
İstanbul 8 derece,
İzmir 7 derece,
Konya 7 derece,
Kocaeli 9 derece,
Bolu 2 derece,
Samsun 7 derece,
Trabzon 9 derece,
Tokat 5 derece,
Erzurum 1 derece,
Eskişehir 3 derece,
Afyonkarahisar 3 derece,
Balıkesir 4 derece,
Sivas 5 derece.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

