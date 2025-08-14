Meteoroloji Fırtına Ve Sıcak Çarpması Uyarısı!

YAZ SICAKLARI DEVAM EDİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı son değerlendirmelere göre, 14 Ağustos 2025 Perşembe günü Türkiye genelinde yaz sıcakları etkisini sürdürüyor. Kuzey ve doğu bölgelerde parçalı bulutlu bir hava hakimken, batı ve güney kesimlerde açık ve güneşli bir gün bekleniyor. Marmara ve Kuzey Ege bölgelerinde ise fırtına olabileceği tahmin ediliyor.

FIRTINA UYARISI

MGM’nin tahminlerine göre, Marmara Bölgesi ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden esecek rüzgar, zaman zaman kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde hissedilecek. Saatte 40-70 kilometre hızla esmesi beklenen rüzgar nedeniyle deniz ulaşımında ve açık alanlarda olumsuzluklar yaşanabileceği uyarısı yapıldı.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİ ÜZERİNDE

Hava sıcaklıklarının, Güneydoğu Anadolu, Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında olacağı tahmin ediliyor. Özellikle güney illerinde öğle saatlerinde sıcak çarpmasına ve sıvı kaybına karşı dikkatli olunması öneriliyor.

MARMARA BÖLGESİ

Güneyde açık ve az bulutlu bir hava beklenirken, zamanla kuzeyin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Balıkesir: 34°C – Az bulutlu ve açık

Çanakkale: 32°C – Az bulutlu ve açık

Edirne: 34°C – Az bulutlu ve açık

İstanbul: 30°C – Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

EGE BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık bir hava geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Afyonkarahisar: 37°C – Az bulutlu ve açık

Denizli: 40°C – Az bulutlu ve açık

İzmir: 36°C – Az bulutlu ve açık

Muğla: 38°C – Az bulutlu ve açık

AKDENİZ BÖLGESİ

Bu bölgede az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor.

Adana: 42°C – Az bulutlu ve açık

Antalya: 38°C – Az bulutlu ve açık

Hatay: 38°C – Az bulutlu ve açık

Isparta: 39°C – Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Bu bölgede az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Ankara: 36°C – Az bulutlu ve açık

Eskişehir: 38°C – Az bulutlu ve açık

Konya: 37°C – Az bulutlu ve açık

Yozgat: 31°C – Az bulutlu ve açık

BATı KARADENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık bir hava geçmesi bekleniyor.

Bolu: 35°C – Az bulutlu ve açık

Düzce: 33°C – Az bulutlu ve açık

Sinop: 34°C – Az bulutlu ve açık

Zonguldak: 26°C – Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Bu bölgede parçalı bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu bir hava olacağı tahmin ediliyor.

Amasya: 35°C – Parçalı ve az bulutlu

Rize: 29°C – Parçalı yer yer çok bulutlu

Samsun: 30°C – Parçalı yer yer çok bulutlu

Trabzon: 29°C – Parçalı yer yer çok bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık bir hava olacağı tahmin ediliyor.

Erzurum: 31°C – Parçalı ve az bulutlu

Kars: 29°C – Parçalı ve az bulutlu

Malatya: 37°C – Az bulutlu ve açık

Van: 30°C – Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Bu bölgede az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor.

Diyarbakır: 42°C – Az bulutlu ve açık

Gaziantep: 41°C – Parçalı ve az bulutlu

Mardin: 39°C – Az bulutlu ve açık

Siirt: 41°C – Az bulutlu ve açık