Meteoroloji Uyarısı, 23 İl İçin!

HAVA DURUMUNDA ANİ DEĞİŞİM BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde hava koşullarının aniden değişeceğini ve 23 il için sarı kodlu uyarı yayımladığını duyurdu. Özellikle Marmara, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde kuvvetli sağanak yağış ile fırtına bekleniyor.

SAĞANAK YAĞIŞIN ETKİSİ ALTINDA OLACAK BÖLGELER

Meteoroloji’nin son değerlendirmelerine göre, Marmara, Karadeniz, Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi, Göller Yöresi, İç Anadolu’nun büyük bölümünün yanı sıra Doğu Anadolu’nun kuzeyi sağanak yağışın etkisi altında kalacak. Yağışların, Edirne, Kırklareli, Bursa, Bilecik, Kütahya, Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale ile Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI YAPILDI

Marmara’da kuzey yönlerden, İç Anadolu ve Ege’nin iç kesimlerinde ise güney ve güneybatı yönlerden 40-60 km/saat hızla kuvvetli rüzgar esecek. Bazı bölgelerde kısa süreli fırtına da etkili olabiliyor.

HAVADA SICAKLIK DEĞİŞİYOR

Kuzeybatı kesimlerde sıcaklık düşerken, diğer bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Meteoroloji, kuvvetli yağış nedeniyle vatandaşların sel, su baskını ve yıldırım riski gibi durumlara karşı dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi tehlikelere karşı önlem alınması gerektiği uyarısında bulundu.

SARILI KODLU UYARI VERİLEN İLLER

Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Burdur, Çankırı, Çorum, Edirne, Eskişehir, Isparta, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Konya, Kütahya, Nevşehir, Niğde, Sivas, Tokat, Yozgat, Aksaray, Karaman ve Kırıkkale bu uyarı altında yer alıyor.