Meteoroloji Uyarıyor: Kuvvetli Kar Yağışı Geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine dayanarak, kış şartlarının yurt genelinde etkisini artırması bekleniyor.

KUVVETLİ KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Özellikle Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun doğu kesimleri ile Hatay, Osmaniye, Konya, Karaman, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde kar yağışının etkili olması öngörülüyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde ve Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesinin sürdüğü bildiriliyor.

SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalacağını duyuran Meteoroloji, ülkenin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

ŞİDDETLİ RÜZGAR DEVAM EDECEK

Dün birçok şehirde hayatı olumsuz etkileyen fırtınanın etkileri bazı yerlerde sürdüğü kaydedildi. Rüzgarın hızının Marmara’nın kuzeyi, Kıyı Ege ve Batı Karadeniz’in batı kıyılarında 50-70 km/saat, İç Anadolu’nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda 50-80 km/saat arasında değişmesi bekleniyor.

27 İLE SARID UYARI YAPILDI

Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Kars, Kahramanmaraş, Muş, Ordu, Rize, Samsun, Siirt, Trabzon, Tunceli, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Osmaniye için sarı kodlu uyarı verildi. Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye’de şiddetli sağanak, diğer bölgelerde ise fırtına ve yoğun kar yağışı konusunda dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

İSTANBUL’DA PAZARTESİ KAR YAĞIŞI OLACAK

Cuma günü iç ve doğu kesimlerde görülecek olan kar yağışının yeni haftada, sahil bölgeleri dışında tüm yurdu etkisi altına alması bekleniyor. Yapılan tahminlere göre, pazartesi ve salı günleri İstanbul ve Trakya ile birlikte ülkenin büyük bir bölümünde kar yağıyor.

Bugün ise bazı şehirlerde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: – Kırklareli -3/6 derece, – İstanbul 2/8 derece, – Denizli 4/8 derece, – İzmir 7/13 derece, – Adana 8/14 derece, – Ankara 1/4 derece, – Samsun 8/9 derece, – Erzurum -4/1 derece, – Malatya -3/2 derece, – Kars -12/-1 derece, – Diyarbakır -4/3 derece, – Gaziantep 2/8 derece.