Meteoroloji Uzmanından Kritik Hava Durumu Açıklaması

ÇEVRE ŞEHİRLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI’NDA HAVA DURUMU DEĞERLENDİRMESİ

Bakanlık Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, ülke genelinde beklenen hava durumu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Macit, yarın doğu bölgelerinde yağışların devam edeceğini belirtirken, Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu’nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde yağışların gözlemlenmesi öngörülüyor.

YENİ YAĞIŞLI HAVA PERŞEMBE GÜNÜ GİRİYOR

Macit, batı bölgelerde yarın yağış beklenmediğini ifade ederek, “Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren yeni bir yağışlı havanın batı kesimlerden ülkemize girmesini bekliyoruz. Perşembe günü Marmara’nın batısı, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz’de devam edecek olan yağışların, cuma ve cumartesi günü ülke genelinde yayılmasını öngörüyoruz.” dedi. Yurdun batı kesiminde yağmur ve sağanak, kıyılarda ise gök gürültülü sağanak yaşanacağına dair bilgiler verdi. Doğu Anadolu’nun doğusu ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar beklentisi de bulunuyor.

HAFTA SONU MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE SICAKLIKLAR

Macit, hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında süreceğini aktararak, hafta sonunun tamamında ise sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini duyurdu.

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE HAVA MAHİYETİ

Ankara’da yarın ve perşembe günü yağış beklenmediğini bildiren Macit, hava sıcaklığının perşembe günü 13 dereceye kadar yükseleceğini, cuma günü ise 8 dereceye kadar düşeceğini aktardı. İstanbul’da perşembe gece saatlerinden itibaren yağışların başlayacağına dikkat çekerek, cuma günkü hava durumu için yağmur ve sağanak, cumartesi gününde gök gürültülü sağanak öngörüsünde bulundu. İstanbul’daki sıcaklık ise 13 ila 14 derece arasında değişeceği tahmin ediliyor. İzmir’de perşembe günü itibarıyla yağışların başlamasını bekleyen Macit, “Bu günlerde yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. Hava sıcaklığı da 16 ila 17 derece civarında gerçekleşecek.” şeklinde bilgi verdi.

