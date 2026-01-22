Meteorolojiden 15 İle Sarı Kodlu Uyarı Geldi

Meteoroloji’den yeni rapor yayımlandı. Sağanak havaya geçiş başlıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu olması, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı (Hakkari ve Van hariç) ile Ordu ve Giresun’un iç kesimlerinin yağışlı geçmesi bekleniyor. Sıcaklıkların kuzey, iç ve batı kesimlerde artarak, yurdun kuzey kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde ise normallere yakın bir seyir izlemesi tahmin ediliyor. Rüzgarın genel olarak güney yönlerden eseceği, Doğu Akdeniz’de ise kuzeydoğu ve doğulu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun güneyi ve Orta Karadeniz’in iç alanlarında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde olacağı belirtildi. Ayrıca, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15 ilde sarı kodlu uyarı yaptı.

YURT GENELİ YAĞIŞLI GEÇECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu olması beklenirken, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu’nun güneyi ile batısında (Hakkari ve Van hariç) yağışların etkili olacağı öngörülüyor.

BÖLGE ÜZERİNE UYARILAR

Kıyı kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak, iç ve batı kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur, yağış beklenen doğu kesimlerinde ise kar şeklinde görülecek yağışların, Marmara ve Ege’nin batısı, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz’in doğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun batısında kuvvetli, Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Ayrıca, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksek kısımlarında ve Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi mevcut.

SARI KODLU ALARM VERİLDİ

İçişleri Bakanlığı, etkili olması beklenen yağış nedeniyle Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz’in doğusu ve Güneydoğu Anadolu’da yer alan toplam 15 il için “sarı” kodlu meteorolojik uyarıda bulundu. Sarı kodlarla uyarı yapılan iller arasında Adıyaman, Antalya, Aydın, Balıkesir, Burdur, Gaziantep, Hatay, Isparta, İzmir, Manisa, Kahramanmaraş, Muğla, Şanlıurfa, Kilis ve Osmaniye yer alıyor.

ANİ SEL VE SU BASKINI RİSKİ

Yapılan açıklamada, Kıyı Ege’de sabah saatlerinden itibaren görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, İzmir, Aydın, Muğla, Manisa’nın batısı ve Balıkesir’in batı kıyı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Batı Akdeniz’deki yağışların, kuvvetli güneyli rüzgarla Antalya geneli ile Isparta’nın güneyi ve Burdur’un doğu çevrelerinde etkisini göstereceği öngörülüyor. Vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum riski ve kar yağışı beklenen yerlerde buzlanma ve don olaylarına karşı tedbirli olmaları gerektiği vurgulanıyor.

KUZEYDEN GÜNEYİNE RÜZGAR UYARISI

Son değerlendirmelere göre Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun güneyi ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde rüzgarın güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eserken, bu nedenle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği ifade ediliyor.

İçişleri Bakanlığı, meteorolojik uyarıları yayımladı. Yarın etkili olması beklenen yağış nedeniyle Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz’in doğusu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde toplam 14 ilde “sarı” kodlu uyarıların geçerli olduğu belirtildi. Bakanlık yetkilileri tarafından sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda, yarın Kıyı Ege’de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın İzmir, Aydın, Muğla çevreleri ile Manisa’nın batısı ve Balıkesir’in batı kıyı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı kaydedildi. Özellikle Batı Akdeniz’de görülecek yağışların, kuvvetli güneyli rüzgarla birlikte Antalya, Isparta’nın güney ve Burdur’un doğusundaki çevreleri etkileyeceği belirtiliyor.

Güneydoğu Anadolu ile Doğu Akdeniz bölgesinde beklenen kar yağışlarının Gaziantep, Kilis, Adıyaman çevreleri ve Kahramanmaraş’ın güneyi, Osmaniye’nin doğusu ve Şanlıurfa’nın batısında etkili olacağı tahmin ediliyor. Vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum riski ve kar yağışı öngörülen yerlerde buzlanma ve don dolayı ulaşımda aksama gibi olumsuz durumlara karşı dikkatli olması gerektiği ifade edildi.