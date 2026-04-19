Meteorolojiden İstanbul İçin Sağanak Yağış Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı son değerlendirmelere göre, ülke genelinde hava durumu parçalı ve çok bulutlu olarak belirlendi. Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sakarya, Bilecik ve Antalya çevrelerinde ise yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor.

Bu yağışların büyük çoğunluğunun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olmasının yanı sıra, Doğu Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde gerçekleşmesi bekleniyor. Ayrıca, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ve Bitlis, Şırnak, Hakkâri çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olabileceği bildiriliyor.

ÇIĞ VE KAR ERİMESİ RİSKİ

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde ve Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarında çığ ve kar erimesi riski bulunmaktadır.

Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde azalarak mevsim normallerinin altında seyretmesi beklenirken, diğer bölgelerde ise normalleri civarında kalacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR HAREKETLİLİĞİ

Rüzgar, batı bölgelerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, doğu kesimlerde ise güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege kıyılarında ise kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ TEHLİKESİ

Özellikle Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu, Bitlis, Şırnak ve Hakkâri çevrelerinde beklenen yerel kuvvetli yağışların ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, ulaşımda aksamalara, yağış esnasında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile hortum gibi olumsuzluklara yol açabileceğinden, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği vurgulanıyor.

KUVVETLİ RÜZGAR RİSKİ

Ege kıyılarında şiddetli rüzgarın etkili olmasının beklenmesi nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı da dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksek yerlerinde ve Doğu Anadolu’nun doğusundaki eğimli kesimlerde çığ tehlikesi bulunduğu belirtiliyor.

14 İLE SARı KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Adana, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Hatay, Mersin, Mardin, Siirt, Tunceli, Şanlıurfa, Batman, Şırnak ve Osmaniye için sarı kodlu uyarıda bulundu.

İSTANBUL’DA YAĞIŞ SİNYALLERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, önümüzdeki günlerde İstanbul dahil Marmara bölgesinde sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.