Meteorolojiden Uyarı: Sıcak Hava Dalgası Yerini Soğuğa Bırakıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde etkili olan sıcak hava dalgasının bu hafta sonu itibarıyla yerini sert bir hava değişimine bırakacağını açıkladı. Son yapılan değerlendirmelere göre, kuzeybatı kesimlerden başlayarak sıcaklıkların hızla düşeceği ve birçok bölgede kuvvetli yağış, fırtına ile toz taşınımının etkili olacağı belirtildi.

HAFTA SONUYLA HAVA DEĞİŞİYOR

Uzun zamandır özellikle iç ve batı bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, hafta sonundan itibaren belirgin bir şekilde azalacak. Meteoroloji, bu düşüşün yalnızca birkaç derece ile kısıtlı kalmayacağını, sıcaklıkların bazı yerlerde mevsim normallerinin altına ineceğini duyurdu.

Ani soğuma ile birlikte Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu’nun batı kesimlerinde geniş bir alanda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı öngörülüyor. Yetkililer, hafta sonu planı yapan vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

BUGÜN HAVA DURUMU

Meteoroloji’nin yayımladığı rapora göre, Antalya’nın doğusu, Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Elazığ ve Tunceli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli yağışlar bekleniyor. Yetkililer, sel ve su baskını riskine karşı tedbir alınması konusunda uyarıda bulundu.

Rüzgarın, Marmara Bölgesi’nde kuzey yönlerden, Doğu Akdeniz ile Kayseri ve Niğde çevrelerinde güneydoğudan saatte 40 ila 60 kilometre hızla eseceği tahmin ediliyor.

TOZ TAŞINIMI VE ÇIĞ RİSKİ

Kuzey Afrika menşeli toz taşınımı, özellikle Kıyı Ege ve Akdeniz kıyılarında etkisini sürdürüyor. Meteoroloji, bu durumun hava kalitesini düşürebileceğini ve ulaşımda aksamalara neden olabileceğini vurguladı.

Ayrıca, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda, yüksek kar örtüsü sebebiyle çığ riski ve kar erimesine bağlı tehlikelerin devam ettiği bildirildi.