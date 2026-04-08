MGK Toplantısında Alınan Kritik Kararlar Açıklandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen toplantı yaklaşık üç saat sürdü.

TOPLANTI DETAYLARI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın sosyal medya hesabından Millî Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısına dair detaylar paylaşıldı. “Millî Güvenlik Kurulu, 8 Nisan 2026 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanmıştır. Toplantıda; PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere millî birlik ve beraberliğimiz ile bekamıza yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla yürütülen faaliyetler ile son dönemde meydana gelen uluslararası gelişmeler hakkında Kurula bilgi sunulmuştur.”

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ

Toplantıda, terörsüz Türkiye hedefi ve terörsüz bölge vizyonuna ulaşılması için yürütülen çalışmalar masaya yatırıldı. Çevremizde süregelen savaş, çatışma ve tahriklerin süreci sabote etmesine izin verilmeyeceği ifade edilerek, terörün milletimizin gündeminden geri dönmemek üzere çıkarılacağı vurgulandı.

Bölgedeki savaş ve çatışmalara ilişkin olarak, İsrail ve ABD ile İran arasındaki savaşın sona erdirilmesine yönelik gayretlerin memnuniyetle karşılandığı kaydedildi. Ayrıca, vatandaşlarımızın ve hudutlarımızın güvenliğine ilişkin tüm önlemlerin titizlikle sürdürüleceği hatırlatıldı.

IRAK’IN GÜVENLİĞİ

Toplantıda, Irak’a yönelik etkiler de değerlendirildi. Dost ve kardeş Irak halkının huzuru ile ülkedeki istikrarın korunmasının önemi vurgulandı.

GAZZE’DEKİ İHLALLER

İsrail Yönetimi’nin Gazze’deki ateşkes ihlalleri ve Batı Şeria topraklarını gasp etme girişimlerinin yanı sıra Mescid-i Aksa ve Harem-i Şerif’in tarihî kimliğine yönelik eylemlerinin barış sürecine zarar verdiği ifade edildi. Ayrıca, İsrail’in işgal politikalarının Lübnan’a yansımasının yeni insani trajedilere yol açtığı belirtildi ve bu eylemler karşısında uluslararası toplumun harekete geçmesi çağrısında bulunuldu.

SURİYE’DE BARIŞ ÇABALARI

Suriye’de barış ve istikrarın sağlanması adına yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Ülkenin toprak bütünlüğünü koruyacak entegrasyon sürecinin destekleneceği ve kardeşlik ile komşuluk hukuku çerçevesinde devam edeceği belirtildi.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Rusya-Ukrayna Savaşı’nın seyri de ele alındı; saldırıların Karadeniz’e yayılmasına ve enerji güvenliğine yönelik tehditlerinin mercek altına alındığı ifade edildi. Tüm taraflara itidalle hareket etme çağrısı yapıldı.

ULUSLARARASI GÜVENLİK ORTAMI

Son olarak, uluslararası güvenlik ortamının savaşlar ve çatışmalarla sarsıldığına vurgu yapıldı. Ülkemizin, müzakereler ve diplomasi yoluyla çözüm ilkesini benimsediği, barışın tesisine yönelik samimi çabalarını müttefikleriyle sürdüreceği vurgulandı. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.