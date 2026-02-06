MGM Kar Yağışı Uyarısını Güncelledi: 14 İl Etkilenecek

mgm-kar-yagisi-uyarisini-guncelledi-14-il-etkilenecek

Ocak ayında İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin birçok bölgesinde son yılların en yoğun yağışları gözlemlenirken, son haftalarda sıcaklıklar mevsim normallerinin üstüne çıkmış durumda. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, internet sitesinde yayımlanan 5 günlük hava tahmin raporuyla kar yağışının tekrar başlayacağını duyurmuş ve 14 il için yağış uyarısında bulunmuştur.

YAĞIŞ PLANLAMASI YAPILDI

MGM’nin yayımladığı haritaya göre, pazar, pazartesi ve salı günleri kar yağışının etkili olacağı tahmin edilen şehirler arasında Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Tunceli, Bingöl, Erzurum, Muş, Bitlis, Hakkari, Van, Ağrı, Iğdır, Kars ve Ardahan yer alıyor.

İSTANBUL’A KAR YAĞIŞI İÇİN TARİH VERİLDİ

Meteoroloji uzmanları, ocak ayının ilk günlerinde etkili olan yağışların şubat ayının son günlerinde İstanbul, Ankara ve İzmir’e geri döneceği uyarısında bulundu. Ayrıca, mart ayında Türkiye’de son on yılın en yoğun kar yağışının görülebileceği vurgulandı.

