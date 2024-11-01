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MHP Bilecik İl Başkanı İstifa Etti

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İSTİFA AÇIKLAMASI

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bilecik İl Başkanlığı’ndan ayrılan Talha Özkan, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı. Özkan, “Mensubu olmaktan her zaman gurur duyduğum samimiyetle, sadakatle ve cesaretle yürütmekte olduğum MHP Bilecik İl Başkanlığı görevimi bugün itibariyle tamamlamış bulunmaktayım.” ifadeleriyle istifasını duyurdu. Özkan, Milliyetçi ülkücü harekete olan bağlılığının ve Genel Başkan Devlet Bahçeli’ye olan sadakatinin ömrü boyunca süreceğini dile getirdi.

TEŞEKKÜR NOTU

Görev süresi boyunca destek sağlayan Genel Başkan Devlet Bahçeli’ye, genel merkez yetkililerine ve çalışanlara teşekkür eden Özkan, “Gece gündüz demeden her zaman yanımda olan kıymetli aileme, omuz omuza mücadele ettiğim il başkan yardımcılarıma, il yönetim kurulu üyelerime, belediye başkanlarımıza, ilçe başkanlarıma ve meclis üyelerime Milliyetçi ülkücü harekete gönül vermiş tüm teşkilatlarımıza canı gönülden teşekkür ederim.” şeklinde sözlerini sürdürdü.

GENEL MERKEZ GÖRÜŞMESİ

Özkan’ın son günlerde MHP Genel Merkezi’ne çağrıldığı ve burada Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın ile bir görüşme yaptığı öğrenildi. Bu görüşmenin, Özkan’ın istifasına giden süreçte etkili olduğu bildiriliyor.

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