MHP’de İki İl Teşkilatı Daha Feshedildi

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partinin Bingöl ve Gaziantep il teşkilatlarının feshedildiği bilgisini paylaştı. Yalçın’ın ifadesine göre, Bingöl İl Başkanlığı görevine Emin Varan, Gaziantep İl Başkanlığı görevine de Mehmet Sait Kılıç atandı.

BİNGÖL İL TEŞKİLATININ FESHİ

Yalçın, “Milliyetçi Hareket Partisi Bingöl İl Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün 34. maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde Milliyetçi Hareket Partisi Bingöl İl Başkanlığı görevine Emin Varan atanmıştır.” şeklinde konuştu.

GAZİANTEP İL TEŞKİLATININ FESHİ

Yalçın, “Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep İl Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün 34. maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep İl Başkanlığı görevine Mehmet Sait Kılıç atanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” ifadelerini kullandı.

FESHEDİLEN İL TEŞKİLATLARI VE TARİHLERİ

MHP’de daha önce feshedilen il teşkilatları ve tarihleri ise şu şekilde sıralandı: İstanbul (6 Nisan 2026), Kütahya (16 Nisan 2026), Eskişehir (16 Nisan 2026), Kars (16 Nisan 2026), Bilecik (17 Nisan 2026), Çanakkale (17 Nisan 2026), Muğla (17 Nisan 2026), Bolu (20 Nisan 2026), Ardahan (21 Nisan 2026), Bingöl (24 Nisan 2026), Gaziantep (24 Nisan 2026).