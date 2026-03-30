MHP’de Yeni Genel Başkan Yardımcısı Özgür Bayraktar Başarısıyla Dikkat Çekiyor

MHP’DE YENİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI BELİRLENDİ

Milliyetçi Hareket Partisi’nde İzzet Ulvi Yönter’in istifasından sonra boşalan Genel Başkan Yardımcılığı pozisyonuna getirilen isim netleşti.

Yapılan resmi açıklamada, yeni Genel Başkan Yardımcısının Özgür Bayraktar olduğu bilgisi verildi. Atamanın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin tercihleri doğrultusunda gerçekleştiği ifade edildi.

YENİ ATAMA DUYURULDU

Açıklamada, “Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin tensipleriyle Araştırma ve Strateji Geliştirmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine Sayın Özgür Bayraktar atanmıştır” denildi. Bu gelişmenin ardından Bahçeli ve Bayraktar’ın fotoğrafları da paylaşıldı.

