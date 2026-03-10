MHP Genel Başkanı Bahçeli’den Akılcı ve Sert Açıklamalar

mhp-genel-baskani-bahceli-den-akilci-ve-sert-aciklamalar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamalarda ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının başlattığı savaşa geniş bir şekilde yer verdi.

KÜRT KARDEŞLERİ SATILIK DEĞİLDİR

Bahçeli, Kürt grupların İran’a karşı silahlandırılması konusunda süregelen tartışmalara değinerek, “Kürt kardeşlerimizi sahaya sürmek için hava kokluyorlar. Bu sayede İran’ı içeriden çökertmeyi planlayan hiçbir mihraka Kürtler paralı askerlik yapmaz yapmamalıdır. Kürtler tetikçi değildir. Kürt kardeşlerim satılık değildir. Onun bunun projelerinde piyango olarak gösterilemez” ifadelerini kullandı.

HER ÜLKE AKLINI BAŞINA ALMALIDIR

Konuşmasında Türkiye sınırları içerisinde son zamanlarda düşürülen füzelere dikkat çeken Bahçeli, “Her ülke aklını başına almalıdır. Türkiye, üzerinde kumar oynanacak bir ülke değildir. Kasti bir tavrın olmadığına inanmak istiyoruz. Taciz ve tahrik olup olmadığını netleştirecek ülke İran İslam Cumhuriyetidir. Elbette Türkiye ile İran’ı karşı karşıya getirmeye çalışan siyonist emperyalist bir kadroyu da ihmal veya göz ardı etmiyoruz” şeklinde açıklamalarda bulundu.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Kristjan Asllani Beşiktaş’ta Kalmayı İstiyor

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde Inter'den kiraladığı Kristjan Asllani hakkında İtalyan basınında dikkat çekici iddialar gündeme geldi.
Gündem

Bahçeli’den Kürtler Üzerine Çarpıcı Açıklamalar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İran'da Kürt gruplara silah verilmesi iddialarını değerlendirerek dikkat çekici açıklamalarda bulundu.
Gündem

Azerbaycan İran’a İnsani Yardım Gönderdi

İran'a düzenlenen İsrail saldırılarının ardından bölgedeki hayat şartları kötüleşti. Bu duruma yanıt olarak Azerbaycan, İran'a insani yardım gönderdi.
Gündem

İspanya İran’a Türk Hava Sahası Kınaması Yaptı

İspanya, İran'ın Türkiye’ye yönlendirdiği balistik mermilerin NATO tarafından etkisiz hale getirilmesini sert bir dille eleştirdi. Hükümet, bu durumu kararlılıkla kınadı.
Gündem

Malatya’ya Patriot Sistemi Konuşlandırılıyor

Milli Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemimizi güçlendirmek amacıyla Malatya'da yeni bir patriot sistemi konuşlandırıldığını duyurdu.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.