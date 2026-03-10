MHP Genel Başkanı Bahçeli’den Akılcı ve Sert Açıklamalar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamalarda ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının başlattığı savaşa geniş bir şekilde yer verdi.

KÜRT KARDEŞLERİ SATILIK DEĞİLDİR

Bahçeli, Kürt grupların İran’a karşı silahlandırılması konusunda süregelen tartışmalara değinerek, “Kürt kardeşlerimizi sahaya sürmek için hava kokluyorlar. Bu sayede İran’ı içeriden çökertmeyi planlayan hiçbir mihraka Kürtler paralı askerlik yapmaz yapmamalıdır. Kürtler tetikçi değildir. Kürt kardeşlerim satılık değildir. Onun bunun projelerinde piyango olarak gösterilemez” ifadelerini kullandı.

HER ÜLKE AKLINI BAŞINA ALMALIDIR

Konuşmasında Türkiye sınırları içerisinde son zamanlarda düşürülen füzelere dikkat çeken Bahçeli, “Her ülke aklını başına almalıdır. Türkiye, üzerinde kumar oynanacak bir ülke değildir. Kasti bir tavrın olmadığına inanmak istiyoruz. Taciz ve tahrik olup olmadığını netleştirecek ülke İran İslam Cumhuriyetidir. Elbette Türkiye ile İran’ı karşı karşıya getirmeye çalışan siyonist emperyalist bir kadroyu da ihmal veya göz ardı etmiyoruz” şeklinde açıklamalarda bulundu.