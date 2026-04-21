MHP Genel Başkanı Bahçeli’den Ara Seçim Üzerine Sert Açıklama

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, son günlerde gündemde olan ara ve erken seçim taleplerine sert bir şekilde tepki gösterdi. Bahçeli, açıklamalarının büyük bir kısmını Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta meydana gelen okul saldırılarına, çocukların dijital platformlarda maruz kaldığı tehlikelere, aile yapısına ve eğitim sistemindeki aksaklıklara ayırdı.

ARA VE ERKEN SEÇİM TARTIŞMASINA CEVAP

Bahçeli, ara ve erken seçim taleplerine yönelik şu ifadeleri kullandı: “Vaziyet açıkça ortadayken, çıkıp da ara veya erken seçim teraneleriyle suları bulandırmak, milletimizin iradesine gölge düşürmeye çalışmak, sandık hesaplarıyla gündemi karıştırmak, küçük ihtirasların aklı felce uğratmasından başka bir şey değildir.”

Siyasi muhalefetin bu konuda yaptığı çağrıları eleştiren Bahçeli, “Son günlerde hiç durmadan yinelenen vakitsiz seçim çağrısı, basiretsiz muhalefetin ayak oyunlarıdır. Seçim seçim diye tutturanlar, milletin derdiyle değil, kendi telaşlarıyla konuşmaktadır. Yersiz ve vakitsiz özgüven patlamaları yaşayıp, ölçüyü kaçıranların Türkiye’nin gündemini tayin etmeye kalkması boş bir gayrettir.” dedi.

OKUL SALDIRILARI HAKKINDA GÖRÜŞLER

Bahçeli, konuşmasının önemli bir bölümünü okul saldırılarına ayırarak, “Zira fertte başlayan çözülme cemiyete sirayet eder, cemiyette büyüyen zaaf ise milletin istikbalini tehdit eder.” ifadesini kullandı. Bahçeli, okul kapılarına güvenlik yerleştirmenin sorunu çözmeyeceğine dikkat çekti.

Bahçeli’nin okul güvenliği ile ilgili görüşlerinden bazıları şöyle: “Dijitalleşme değerlerimizi aşındırdığında, aile içi sessizlikler katlandıkça, sınırsız ve denetimsiz özgürlük fikirleri okulun terbiye gücünü budadıkça, çocuklarımız kapsamı öngörülemeyen içerik tufanının içine savrulduğunda böylesi trajedilerin zemini genişlemektedir.”

Bahçeli, sorunların daha derin ve karmaşık olduğunu belirterek, “Mesele daha derindedir, mesele daha vahimdir, mesele daha geniştir. Biz bu meselenin üzerini örtenlerden değil, kökünü kazıyanlardan olacağız.” dedi.

Özellikle aile yapısının güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Bahçeli, “Aile çocuğun ilk mektebidir. Okul çocuğun ikinci evidir. Devlet çocuğun en geniş himaye çatısıdır.” dedi. Çocukların yanında olmaları gerektiğini söyleyen Bahçeli, “O halde yapılması gereken, çocuklarımızı yalnız disiplinle kuşatmakla sınırlı kalamaz. Onları dinlemek, anlamak, yönlendirmek, meşgul etmek, güvenli bir anlam dünyası içinde büyütmek ve şahsiyet sahibi kılmak gerekir.” ifadelerine yer verdi.